Ratzersdorf zeigt dem SC die Grenzen auf

Ratzersdorf - SC St. Pölten 2:0. Der SC St. Pölten hatte vor dem Gastspiel in Ratzersdorf allen Grund optimistisch zu sein: Nach dem 5:1-Sieg in Kirchberg standen bei den Gästen mit Rufi Jusufi, Laurent Gashi und Lukas Völk wieder drei wichtige Spieler zur Verfügung. Doch der SV Ratzersdorf, der auf eine suboptimale Doppelrunde zurückblickte - auf das 1:1 in Ober-Grafendorf folgte eine 1:4-Niederlage in Gerersdorf – zeigte sich vor heimischem Publikum klar verbessert. Die Gäste versteckten sich nicht, Ratzersdorf spielte aus einer gesicherten Defensive heraus auf Abwarten und machte seine Sache tadellos, nach Balleroberungen ging es blitzschnell in die andere Richtung.

Chancenplus für Ratzersdorf

Nach einer Flanke von Rafael Ramssl nahm sich Lukas Lahmer den Ball noch einmal an, um ihn mit dem zweiten Kontakt im Tor zu versenken (27.), Mario Mosböck schaltete bei einem aus einen Weitschuss resultierenden Strafraumgestocher am schnellsten und erhöhte auf 2:0 (40.). Lahmer hatte nach Vorarbeit von Toni Primorac das 3:0 am Fuß, SC-Goalie Daniel Nadlinger war bereits geschlagen, doch Ahmet Oguz konnte noch auf der Linie retten. Der SC St. Pölten kam nur selten durch, doch auch SVR-Schlussmann Philipp Hintermeier musste einmal entscheidend einschreiten, indem er beim Stand von 1:0 den Ausgleich verhinderte.

Hintermeier verhindert Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der SC spielte, tat sich aber schwer zu Chancen zu kommen, Hintermeier vereitelte bei der besten Möglichkeit der Gäste den Anschlusstreffer. Sonst waren es vor allem die Hausherren, die gefährlich vor dem Tor auftauchten. Lahmer versuchte es im Eins-gegen-eins gegen Nadlinger mit einem Heber, der allerdings über das Tor ging. Dann rettete Nadlinger gegen Primorac mit einer Fußabwehr. Ramssl hatte den SC-Goalie bereits ausgespielt, doch traf danach das leere Tor nicht, sondern nur die Stange.

Windl: “Beste Saisonleistung”

Die Gäste, die ab der 31. Minute ohne den zuletzt überragenden Daniel Rehak auskommen mussten – der Slowake laboriert an Achillessehnenproblemen –, konnten die Niederlage nicht mehr abwenden und fielen auf den letzten Platz zurück. SVR-Coach Stefan Windl war hochzufrieden mit dem Auftreten seiner Elf: “Das war sicher unsere beste Saisonleistung. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat super funktioniert. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Aber der SC war ein starker Gegner, sie sind nicht mehr mit der Mannschaft aus dem Herbst vergleichbar und ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sie nicht absteigen werden.”

06.05.2023 16:30

Statistik:

Ratzersdorf - SC St. Pölten 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (27.) Lahmer, 2:0 (40.) Mosböck

Karten: Köck (59., Gelbe Karte Unsportl.), Mosböck (52., Gelbe Karte Unsportl.)

Ratzersdorf: Baumann (26. Koyun), Köck, Humpelstetter, Primorac, Lahmer (70. Hintermeier), Mosböck (83. Caner), Ramssl, Zauchinger, Hintermeier Philipp, Krumböck, Kaltenbrunner

SC St. Pölten: Völk, Zsak, Englman, Nadlinger, Gashi, Rehak (31. Hofegger), Alimi (51. Jusufi), Oguz, Krasniqi, Shemo, Jusufi Rufi

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ersin Kocaslan