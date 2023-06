Hafnerbach bläst zum Marsch nach Markersdorf

Die Region um St. Pölten fiebert dem zweiten Akt des großen Relegationsshowdowns entgegen. Markersdorf gegen Hafnerbach heißt's am Samstag, 17.30 Uhr. Und neuerlich wieder ein echter Zuschaueransturm erwartet. Der USC Markersdorf hat ein Einbahnsystem eingerichtet, bittet die Fans möglichst zu Fuß oder per Rad zu kommen. Das erste Duell um den letzten noch offenen Platz in der 1. Klasse West/Mitte haben die Markersdorfer gewonnen (3:2). Mehr als 1.000 Zuschauer waren in Hafnerbach dabei. Ein Wert, den die Markersdorfer noch toppen möchten.

Unterwegs zum Lokalrivalen

Die TSU Hafnerbach organisiert einen Fanmarsch. Treffpunkt: Samstag, 14 Uhr bei der Kantine. Um 15.30 Uhr geht's dann los. Ab der Bundesstraße wird eine Sicherheitseskorte den Tross begleiten. Auch eine Labestelle ist eingerichtet, damit die sechs Kilometer auch problemlos bewältigt werden können.

Brisante Ausgangslage

Markersdorfs Trainer Manuel Weinauer weiß: “Der Sieg am Mittwoch war ein großer Schritt, aber Hafnerbach wird noch alles versuchen.“ Gästecoach Thomas Gstöttenmayer glaubt an seine Truppe, die in der 2. Klasse Traisental den Vizemeistertitel erspielt hat: „Wir können uns im Rückspiel steigern. Es ist noch nicht vorbei.“ Hafnerbach braucht einen Sieg mit zwei Toren Differenz. Ein 3:2 für die TSU würde eine Verlängerung bedeuten. Erzielt Hafnerbach vier Treffer oder mehr würde auch plus eins bei der Tordifferenz für den Aufstieg in die 1. Klasse reichen.