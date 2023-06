Hafnerbach steigt nach „Auswärtswunder“ auf

Markersdorf - Hafnerbach 1:4. Auch NÖFV-Vizepräsident Leopold Dirnegger setzte nach dem 1:0 für die Hausherrn aus Markersdorf keinen Cent mehr auf die Hafnerbacher. „Wenn man da im Wettbüro einen Tausender auf einen 4:1-Sieg der Gäste gesetzt hätte, wäre man jetzt schwer reich“, meinte er nach dem Spiel. Wie die meisten der 1100 Zuschauer in Markersdorf hatte er auch bereits dem Hinspiel in Hafnerbach beigewohnt, in dem die Heimischen 2:3 unterlegen waren und erachtete daher am großen Platz in Markersdorf die Oldies aus Hafnerbach konditionell etwas im Nachteil, da sie daheim gegen Ende doch deutlich abgebaut hatten. Diesmal sind die Kicker aus der 2. Klasse allerdings bis zur Schlussminute „wie aufgezogen“ durchmarschiert.

Oldie Randa glänzt nochmals bei seinem Abschiedsspiel

Vor allem der 49-jährige Tomas Randa zeigte in seinem angeblich allerletzten Bewerbsspiel nochmals seine ganz große Klasse. In der 91. Minute nahm ihn Trainer Thomas Gstöttenmayr vom Platz, damit er sich den Abschiedsapplaus von den Fans abholen konnte. Doch während viele jüngere Spieler schon am Zahnfleisch dahergekrochen kamen, wäre er auch noch für eine Verlängerung fit genug gewesen. Schwer vorstellbar, wie den einstigen tschechischen Profi die Hafnerbacher adäquat ersetzen wollen. Aber vielleicht lässt er sich ja noch für ein weiteres Jahr breitschlagen. Auch mit 50 Lenzen wäre er mit seinem Stellungsspiel und Timing bei Tacklings ohne Zweifel weiterhin einer der besten Verteidiger in der 1. Klasse West-Mitte.

Jorik ist mit seinen vier Volltreffern Vater des Aufstiegs

Werbung in eigener Sache machte auch Stürmer Matus Jorik. Vor 1100 Zuschauern, viele davon Vereinsfunktionäre von anderen Klubs, weckte der 30-jährige Slowake mit vier Volltreffern sicher Begehrlichkeiten. Der einstige Regionalligaspieler von Kottingbrunn war mit 25 Toren in der regulären Saison die Nummer 2 in der 2. Klasse Traisental/AV. Im zweiten Relegationsspiel legte er nochmals richtig nach, feuerte aus allen Rohren.

Kapitän Fechter hält das Spiel der Hafnerbacher zusammen

Und natürlich machte auch Pierre Marcel Fechter den Unterschied. Im Hinspiel hatte Gstöttenmayer den immer noch leicht angeschlagenen Kapitän frühzeitig vom Feld genommen, danach verlor die Elf komplett den Faden. Diesmal stand für Fechter fest: „Ich beiß mich durch, egal was passiert.“ Und so blieb diesmal auch der von Dirnegger erwartete Leistungsabfall der Hafnerbacher im Finish aus.

Hausherrn haben viel zu verlieren, Gäste können nur gewinnen

Obwohl Florian Leimhofer für die Hausherrn das 1:0 erzielen konnte (24.), merkte man doch von Anfang an, dass die Markersdorfer etwas zu verlieren hatten, da es für sie konkret gegen den Abstieg ging. Und spätestens nach dem Doppelschlag durch Jorik noch vor der Pause (37., 43.) begann das Zittern bei ihnen so richtig. Die Hafnerbacher, die seit 30 Jahren vom Aufstieg in die 1. Klasse West-Mitte träumen und erst einmal in dieser Zeit so nah dran gewesen sind, wie diesmal, als sie vor 14 Jahren in einer Relegation den Pressbaumern unterlagen, konnten hingegen nur gewinnen, denn für sie ging es quasi um den Aufstieg.

Mutiges Spiel wird belohnt

Und so legten sie dann auch ihr Spiel in der zweiten Halbzeit an. Es wurde mutig nach vorn gespielt und Jorik sorgte mit seinen Toren drei uns vier (57., 64.) dann auch frühzeitig für die Entscheidung. Markersdorf fand in der ganzen zweiten Halbzeit nur zwei gute Chancen vor. Zuerst verfehlte Tamas Tasselmajer bei einem Freistoß aus 18 Metern das Gehäuse von Christian Speiser nur um wenige Zentimeter und bei einem Distanzschuss von der linken Seite durch Michael Leimhofer drehte der Gästekeeper den Ball ins Torout, machte damit seinen Fehler aus dem Hinspiel beim 0:1 wett.

Markersdorf ergibt sich seinem Schicksal

Ein Aufbäumen der Truppe von Trainer Manuel Weinauer war auch in der Schlussviertelstunde nicht zu spüren, zu abgebrüht agierten bei den Hafnerbachern, die bei den Fans ein deutliches Übergewicht puncto Lautstärke hatten, neben den bereits hervorgehobenen Spielern noch Abwehrchef Juraj Chupac sowie Jozef Tirer, der im Finish hinten mit absicherte, da ja Abwehrrecke Patrick Heiss im Hinspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und zusehen musste.

Nachwuchsgoalie bei Jorik-Treffern machtlos

Auch die Markersdorfer hatten mit Tormann Tobias Lind natürlich einen gewichtigen Ausfall zu verkraften, allerdings kann man dem erst 18-jährigen David Radivojevic als Ersatzmann zwischen den Pfosten keine Schuld an der Niederlage geben. Bei den Jorik-Treffern wäre wohl auch Lind chancenlos gewesen und in der Nachspielzeit verzog der Legionär bei einem Distanzschuss knapp.

Vollbild Mehr aus 1. Klasse West-Mitte Relegation 1. Klasse West/Mitte Hafnerbach steigt nach „Auswärtswunder“ auf Relegation/1. Klasse West/Mitte Hafnerbach bläst zum Marsch nach Markersdorf Transfers Burger wechselt in die Landesliga Mehr Top-Stories Göttweig „Letzte Generation“ blockierte Konvoi von falschem Politiker Immobilienmarkt „Es ist in der Vergangenheit viel zu groß gebaut worden“ Beachvolleyball Silber für Friedl und Schützenhöfer FB Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 Relegation 2023 Rückspiel Markersdorf - Hafnerbach 1:4 1 /94 Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Foto: Claus Stumpfer Anzeige Relegation 1. Klasse West/Mitte Hafnerbach steigt nach „Auswärtswunder“ auf . 2:3 auf eigener Anlage verloren, in Markersdorf rasch mit 0:1 hinten - doch am Ende jubelten die Hafnerbacher Kicker übers Ticket für die 1. Klasse West/Mitte. Stürmer Matus Jorik steuerte beim 4:1-Auswärtssieg alle Treffer seiner Farben bei.

Nach dem Schlusspfiff durch Regionalligaschiri Gerhard Daubeck, der bei diesem Derby jederzeit Herr der Lage war, brachen bei den TSU-Fans, die großteils zu Fuß nach Markersdorf „gepilgert“ waren, alle Dämme. Der Aufstieg wurde noch am Markersdorfer Platz ausgiebig gefeiert.

Vollbild Mehr aus 1. Klasse West-Mitte Relegation 1. Klasse West/Mitte Hafnerbach steigt nach „Auswärtswunder“ auf Relegation/1. Klasse West/Mitte Hafnerbach bläst zum Marsch nach Markersdorf Transfers Burger wechselt in die Landesliga Mehr Top-Stories Göttweig „Letzte Generation“ blockierte Konvoi von falschem Politiker Immobilienmarkt „Es ist in der Vergangenheit viel zu groß gebaut worden“ Beachvolleyball Silber für Friedl und Schützenhöfer FB Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier Relegation 2023 Rückspiel Hafnerbach Aufstiegsfeier 1 /58 Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Foto: CLaus Stumpfer Anzeige Relegation 1. Klasse West/Mitte Hafnerbach steigt nach „Auswärtswunder“ auf . 2:3 auf eigener Anlage verloren, in Markersdorf rasch mit 0:1 hinten - doch am Ende jubelten die Hafnerbacher Kicker übers Ticket für die 1. Klasse West/Mitte. Stürmer Matus Jorik steuerte beim 4:1-Auswärtssieg alle Treffer seiner Farben bei.

Einen Bus benötigten die Hafnerbach-Fans nicht für die Anreise nach Markersdorf. Mehr als 70 von ihnen kamen zu Fuß und am "Pilgerweg" wurde auch eine Labestation eingerichtet. Foto: Claus Stumpfer

Statistik

USC Markersdorf - TSU Hafnerbach 1:4 (1:2).- Gesamtscore Relegation: 4:6Torfolge: 1:0 (24.) F. Leimhofer, 1:1 (37.) Jorik, 1:2 (45.) Jorik, 1:3 (57.) Jorik, 1:4 (64.) Jorik.Markersdorf: Radivojevic; Fink, Tasselmajer, M. Leimhofer, Milinkovic, F. Leimhofer, Huber (58. Luger), Haidinger, Fraunbaum, Grilz (71. Dietz), Kladivko (58. Jeftic).Hafnerbach: Speiser; Randa (91. Gigl), Chupac, A. Pusker (83. S. Pusker), Schwab; Fechter, Ieremici (75. Grill), M. Pusker, Kayan; Tirer, Jorik.1104 Zuseher, L&G Bau Arena.- SR Daubeck.