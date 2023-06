Hafnerbachs Husarenstück lässt Träume wahr werden

„Es ist noch nicht vorbei!“ So sprach Hafnerbachs Trainer Thomas Gstöttenmayr nach dem 2:3 seiner Truppe im ersten Relegationsduell. Er sollte Recht behalten. Der TSU gelang ein echtes Husarenstück. Nach einer Heimniederlage im ersten Match, einem 0:1-Rückstand im Retourspiel drehte Hafnerbach so richtig auf.

Legionär Matus Jorik war nicht zu halten, schenkte binnen einer halben Stunde dem jungen Daniel Radivojevic, der für den angeschlagenen Tobias Lind im Markersdorfer Gehäuse einspringen musste, vier Treffer ein. Mit dem 4:1 ging ein Traum in Erfüllung, der seit Jahrzehnten bei der TSU schlummert.

Die Aufstiegsfeier der Hafnerbach fiel definitiv erstklassig aus. Foto: CLaus Stumpfer

Der Gesamtscore zugunsten der TSU: 6:4! Die Hafnerbacher träumen seit 30 Jahren vom Aufstieg in die 1. Klasse West-Mitte, vor 14 Jahren scheiterte man in der Relegation an Pressbaum. Heuer war's dann soweit!

Kabinenparty Marke Hafnerbach. Dank einer 4:1-Gala In Markersdorf kickt die TSU ab Sommer erstklassig. Die Heimischen müssen den bitteren Gang in die 2. Klasse Traisental antreten. Foto: CLaus Stumpfer

Ein Aufstiegsbusserl in Ehren kann niemand verwehren. Foto: Claus Stumpfer

