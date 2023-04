Absagewelle schwappt über die Liga

Werbung

Ob wenigstens am Sonntag ein Spiel bestritten werden kann, ist aufgrund der Wetterprognose mehr als fraglich. Falls doch, so gehört die Bühne allein dem FC Kapelln und dem FC Leonhofen. Der Tabellenzweite liegt nach dem Punkteverlust im Derby gegen Mank (3:3) bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter Loosdorf. Kapelln konnte zuletzt trotz einer schwachen Vorstellung in Ratzersdorf einen schmeichelhaften Punkt entführen (1:1) und damit im Frühjahr ungeschlagen bleiben. FCK-Trainer Daniel Karner ist aber bewusst: „Das war ein mannschaftlicher Totalausfall. Gegen Leonhofen müssen wir wieder abliefern.“ Seit sechs Spielen ist Kapelln gegen Leonhofen sieglos. Fest steht, dass sich die Karner-Elf auch nicht von einem Rückstand aus der Bahn werfen lässt. Gegen den SC St. Pölten lag man bereits 0:3 zurück, in Ratzersdorf schien man chancenlos. Dennoch hatte der FCK jeweils in der Nachspielzeit noch das Siegtor auf dem Fuß.

Termine (Stand: Freitag, 13 Uhr):

Sonntag, 16.30 Uhr: Kapelln - Leonhofen (Seizer; Hintermayer).