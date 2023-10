Aufsteiger greift nach der Herbstmeisterkrone

Drei Runden vor der Winterpause haben noch sieben Teams rechnerische Chancen, als Tabellenführer zu überwintern. Die besten Karten hat Spitzenreiter Purkersdorf, der seinen Vorsprung auf Verfolger SKVg Pottenbrunn mit einem 3:2-Sieg in Hofstetten ausbauen konnte. Die Wienerwälder sind in den letzten drei Partien gegen drei Nachzüglerteams im Einsatz. Am Freitagabend ist der FCU Gerersdorf zu Gast, am Mittwoch – im vorgezogenen Spiel der 12. Runde – gastiert der FCP in Mank. Doch es wird bestimmt kein Selbstläufer für die Purkersdorfer: Mank konnte in Gerersdorf zuletzt den ersten Saisonsieg einfahren (4:3), Gerersdorf wiederum hofft im ersten Spiel unter Interimscoach Erol Yildiz auf den Trainereffekt.

Derby-Prüfungen für Pottenbrunn

Das Verfolgerfeld muss im Herbstfinish also auf einen Umfaller des Tabellenführers hoffen, um noch eine Chance auf die Winterkrone zu haben. Pottenbrunn hat nach den Niederlagen gegen Purkersdorf (2:3) und Karlstetten (0:2) zwei Derbys vor der Brust. Vor dem Heimspiel gegen Ratzersdorf ist die SKVg auswärts bei Nachbar Kapelln gefordert. Die Hausherren kehrten zuletzt mit einem 2:1-Erfolg bei der USG Alpenvorland auf die Siegerstraße zurück. Heißester Herausforderer Purkersdorfs ist wohl der FC Ober-Grafendorf. Nach fünf Siegen in Folge ist dem wiedererstarkten Vizemeister auch beim FC Leonhofen alles zuzutrauen.

Karlstetten hofft auf Heimvorteil

Kirchberg könnte sich mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Karlstetten (am Feiertag) ebenfalls noch ins Spitzenfeld der Tabelle schieben, müsste davor aber auch noch im Heimspiel mit der TSU Hafnerbach fertigwerden. Karlstetten beendete seine Durststrecke mit dem 2:0-Sieg in Pottenbrunn, darf in den letzten drei Runden aber nicht mehr viele Punkte liegen lassen, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. Gegen Hofstetten soll mit Verspätung nun die neue Heimstätte eingeweiht werden, gegen Kirchberg steht dann gleich das nächste Heimspiel am Programm.

Mank will den SC auf Distanz halten

Im Kellerduell zwischen Mank und dem SC St. Pölten hoffen beide Mannschaften auf einen Befreiungsschlag. Für die Mannschaft von Trainer Jan Novak spricht nicht nur der Heimvorteil, die Gäste aus der Landeshauptstadt kämpfen seit Wochen auch mit Personalproblemen. Mank will dem erlösenden 4:3-Erfolg in Gerersdorf nun auch den ersten Heimsieg folgen lassen. Im einzigen Sonntagsspiel empfängt der SV Ratzersdorf die USG Alpenvorland. Die Gastgeber zeigten unter Interimstrainer Stefan Geißberger einen Aufwärtstrend und schrammten in Hafnerbach am Ende knapp am Auswärtssieg vorbei (1:1).

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Kirchberg – Hafnerbach, Mank – SC St. Pölten, Purkersdorf – Gerersdorf.

Samstag, 15 Uhr: Kapelln – Pottenbrunn, Karlstetten – Hofstetten, Leonhofen – Ober-Grafendorf.

Sonntag, 15 Uhr: Ratzersdorf – USG Alpenvorland

Mittwoch, 20 Uhr: Mank – Purkersdorf.

Donnerstag, 15 Uhr: Karlstetten – Kirchberg.