Aufsteigerduell in Purkersdorf

Am Freitagabend kommt es in Purkersdorf zum Duell der beiden Aufsteiger. Die letzten Begegnungen zwischen dem heimischen FC Purkersdorf und der TSU Hafnerbach hatten einiges geboten. Im Juni 2022 verspielte die TSU in der vorletzten Runde gegen Purkersdorf den Meistertitel (4:4) gegenüber dem SC St. Pölten. Vor einem Jahr behielt Hafnerbach zuhause mit 4:2 die Oberhand. Im letzten April wehrte der FCP Hafnerbachs Angriff auf die Tabellenspitze ab (2:1) und krönte sich später zum Meister. Über die Relegation fand der Vizemeister danach ebenfalls den Weg in die 1. Klasse, wo beide Teams bislang eine sehr gute Figur machten: Hafnerbach liegt nach dem 3:0-Sieg gegen Mank nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Purkersdorf musste sich Ober-Grafendorf mit 1:3 geschlagen geben und ging damit zum ersten Mal seit 18 Spielen wieder als Verlierer vom Platz. Im Heimspiel möchten die Wienerwälder eine neue Serie starten.

Gerersdorf will die Trendwende

Tabellenführer Pottenbrunn ist beim FCU Gerersdorf zu Gast, der nach zwei Niederlagen (1:4 gegen Hafnerbach, 2:3 gegen die USG Alpenvorland) in der Tabelle weiter abzurutschen droht. Die USG möchte nach dem ersten Saisonsieg auch im Derby gegen Mank drei Punkte holen. Der SV Ratzersdorf wird nach dem knappen 1:0-Sieg beim SC St. Pölten eine Steigerung brauchen, um in Kirchberg zu bestehen. Der SC ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und bekommt es mit der Union Hofstetten zu tun, die mit einem Punktgewinn in Pottenbrunn (1:1) Selbstvertrauen tankte und den ersten Saisonsieg fest im Visier hat. Kapelln empfängt den FC Leonhofen, der nach dem vierten Remis in Folge dringend drei Punkte benötigt, um den Rückstand auf die Tabellenspitze in Grenzen zu halten.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hofstetten – SC St. Pölten, Purkersdorf – Hafnerbach.

Samstag, 16 Uhr: Gerersdorf – Pottenbrunn, Ratzersdorf – Kirchberg; 16.30 Uhr: Mank – USG Alpenvorland.

Sonntag, 16 Uhr: Kapelln – Leonhofen.