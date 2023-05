Aufwärtstrends und ihre Vorbildwirkung

Der FC Ober-Grafendorf hat nach dem holprigen Rückrundenstart - nach vier Spieltagen lag der Vizemeister in der Frühjahrstabelle auf dem letzten Platz – in der Doppelrunde wieder zu sich gefunden, Ober-Grafendorf setzte den gegen Ratzersdorf (1:1) gezeigten Aufwärtstrend am Montag gegen die USG Alpenvorland fort und fuhr den ersten Sieg im Frühjahr ein (3:2). “Jeder hat gesehen, dass es funktioniert, wenn man das Individuelle ein bisschen zurückstellt und sich konzentriert. Genau so müssen wir jetzt weitermachen”, sagt FCO-Trainer Thomas Baumgartner. In St. Leonhard kann die Mannschaft nun unter Beweis stellen, dass sich dabei um eine nachhaltige Veränderung handelt, die nicht nur ein Aufflackern alter Stärke war. Gastgeber FC Leonhofen ist bereits seit drei Runden sieglos. Die Mannschaft von Trainer Joachim Koll benötigt langsam ein Erfolgserlebnis, um die im Herbst so verheißungsvolle Saison durch ein schwaches Frühjahr noch zu verpatzen.

Ein Schritt aus der Gefahrenzone

Zwischen der Schlusslichtposition und Platz sieben sind acht Mannschaften zurzeit nur durch fünf Punkte getrennt. Der ausufernde Abstiegskampf könnte sich für vier davon nun entschärfen: Markersdorf und Gerersdorf haben im Derby die Chance, sich mit einem Sieg ein wenig von der Gefahrenzone abzusetzen. Im Gegensatz zu Markersdorf (1:3-Niederlage in Kapelln) hat Gerersdorf nach dem 4:1-Sieg gegen Ratzersdorf Rückenwind. Pottenbrunn könnte mit einem Sieg bei der USG Alpenvorland schon einen großen Schritt zum Klassenerhalt schaffen. Selbiges gilt für den SV Karlstetten im Heimspiel gegen Kirchberg. Die von Trainer Andi Heher gecoachten Gastgeber haben zwei Spiele weniger bestritten als die drei letztklassierten Teams.

Mank hofft auf Trainereffekt

Hofstetten ist nach der schwachen Vorstellung bei der SKVg Pottenbrunn (1:5) im Heimspiel gegen Mank auf Wiedergutmachung aus. Bei zwei Spielen weniger und zwei Punkten Vorsprung auf das neue Schlusslicht Mank wäre ein Sieg für die Pielachtaler am Ende womöglich Gold wert. Bei Mank hofft man auf einen Trainereffekt: Richard Frank wurde nach der Niederlage im Sechspunktespiel gegen Karlstetten (2:3) aus dem Amt gejagt. Unter Co-Trainer Jan Novak hofft der Tabellenletzte nun den Turnaround zu schaffen und den ersten Sieg im Frühjahr einzufahren. Der SC St. Pölten ist in Ratzersdorf gefordert und kann sich nach dem 5:1-Sieg in Kirchberg auf die Rückkehr einiger Stützen freuen. Der Meister in spe, Loosdorf, bekommt es vor heimischem Publikum mit den in der Rückrunde noch unbesiegten Kapellnern zu tun.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hofstetten - Mank (Wallner), Markersdorf - Gerersdorf (Sungur).

Samstag, 16.30 Uhr: Alpenvorland USG - Pottenbrunn (Tarhan), Leonhofen - Ober-Grafendorf (Greisinger), Loosdorf - Kapelln (Pleininger; S. Teker), Ratzersdorf - SC St. Pölten (Kocaslan).

Sonntag, 16.30 Uhr: Karlstetten - Kirchberg/P. (P. Busch; Saho).