Das rettende Ufer scheint trügerisch nah

Der mittlerweile acht Mannschaften umfassende Abstiegskampf könnte sich am Wochenende zumindest für vier Teams entschärfen. Mit einem Derbysieg gegen den USC Mank hätte die USG Alpenvorland 28 Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Alexander Glaninger ist nach den Siegen gegen Pottenbrunn (1:0) und Ratzersdorf (4:1) guter Dinge, doch auch die Manker konnten die letzten beiden Spiele gewinnen (3:2 gegen Hofstetten und 3:2 gegen Pottenbrunn) und just, nachdem man auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, eine Trendumkehr unter Neo-Coach Jan Novak einleiten.

Hofstetten empfängt die Mannschaft der Stunde

Gerersdorf kann nach den Siegen gegen Ratzersdorf und Markersdorf sowie dem Punktgewinn gegen Loosdorf endgültig das rettende Ufer erreichen. Voraussetzung für die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Bayer ist ein Sieg in Hofstetten. Doch die Pielachtaler tankten zuletzt mit einem 4:1-Sieg in Kapelln wieder Selbstvertrauen. Kapelln muss zu diesem Zweck im Derby gegen Pottenbrunn bestehen, das ebenfalls um jeden Punkt kämpfen muss. Karlstetten bekommt es mit Schlusslicht SC St. Pölten zu tun und hat zwei Spiele weniger bestritten als der SC. Ein Sieg am Samstag – und der SVKN wäre ebenfalls in Sicherheit.

Markersdorf braucht im Derby den Turnaround

Der USC Markersdorf, der nach einem starken Frühjahrsstart in Trudeln geriet – nach dem 3:1-Sieg in Loosdorf holte die Weinauer-Elf in fünf Spielen nur zwei Punkte – hat im Derby gegen den FC Ober-Grafendorf eine schwere Aufgabe vor sich, auch wenn der Vizemeister im Frühjahr bislang ein Problem mit dem Toreschießen hatte. Im Schatten des Abstiegsgemetzels könnte sich der ASK Loosdorf am Wochenende zum Meister krönen. Wenn Leonhofen gegen Ratzersdorf verliert und der ASK sein Heimspiel gegen Kirchberg gewinnt, stünde der Tabellenführer als Meister fest. Die Pielachtaler wissen aber, mit welchen Mitteln man Loosdorf schlagen kann. Im Herbst fügte der SCK dem Saisondominator die einzige Niederlage der Hinrunde zu. Außerdem ist Kirchberg seit dem Aufstieg 2019 gegen Loosdorf ungeschlagen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hofstetten - Gerersdorf (Tazreiter), Loosdorf - Kirchberg/P. (M. Lenz; Lenk), Markersdorf - Ober-Grafendorf (Mi. Obritzberger).

Samstag, 17 Uhr: Alpenvorland USG - Mank (Javornik), Karlstetten - SC St. Pölten (M. Weiß), Leonhofen - Ratzersdorf (Ziernwald), Pottenbrunn - Kapelln (Toiflhart).