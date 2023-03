Der Abstiegskampf gewinnt an Würze

Werbung

Dem SC St. Pölten ist es gleich in der ersten Runde des Frühjahrs gelungen, seinen Sieben-Punkte-Rückstand auf den Vorletzten auf vier Zähler zu reduzieren und damit Druck auf den SV Karlstetten und die USG Alpenvorland aufzubauen. Nun ist der SC beim FC Kapelln zu Gast, der in Ober-Grafendorf mit 1:0 die Oberhand behielt. Mit den Kapellnern hat der Tabellenletzte noch eine Rechnung offen: Im Herbst verlor man unter Trainer Frenkie Schinkels vor heimischem Publikum mit 0:6. „Sie werden sich sicher revanchieren wollen“, sagt FCK-Coach Daniel Karner. „Es wird sicher eine harte Partie. Ich bin froh, dass wir zuhause spielen.“

Während Kapelln zurzeit keine Personalsorgen hat, sind beim SC laut Trainer Enver Keci weiterhin Yusuf Özer und Sadam Jusufi sowie Kadri Krasniqi fraglich. Lukas Völk und Daniel Rehak sollten nach überstandener Krankheit wieder einsatzfähig sein. Dafür ist Rufi Jusufi nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Bei Karlstetten, das sich gegen Loosdorf trotz einiger Ausfälle zumindest eine Halbzeit lang ganz wacker schlug, am Ende aber mit 2:6 verlor, bessert sich die Situation vor dem Gastspiel in Hofstetten nur geringfügig: Romario Schinkels und Patrick Jeannin haben ihre Sperre abgesessen, Florian Wurm muss noch ein Spiel pausieren. Franz Temper ist gelbgesperrt. Hofstetten, das in Leonhofen die erste Halbzeit verschlief (1:3), könnte mit einem Sieg einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen.

Loosdorf und Leonhofen mit schweren Aufgaben

Der USC Markersdorf setzte den in der Vorbereitung begonnenen Siegeszug auch in der Meisterschaft fort. Nach sechs Siegen en suite in den Testspielen setzte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Weinauer in Kirnberg bei der USG Alpenvorland mit 3:1 durch. Der ultimative Prüfstein für im Winter wiedererstarkte Truppe wird aber das Derby am Samstag sein. Es wartet Tabellenführer ASK Loosdorf. Im Herbst servierte die Scheibenpflug-Elf Markersdorf auswärts mit 6:1 ab. Sechs Tore gelangen dem Herbstmeister auch zum Rückrundenstart in Karlstetten. Auf die Gäste wartet also ein heißer Tanz.

Der FC Leonhofen ist, nach der ersten Frühjahrsrunde herrscht diesbezüglich endgültig Gewissheit, die einzige Mannschaft, die Loosdorf den Titel noch streitig machen könnte. Dafür sollte der FCL, der zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Hofstetten bereits in der ersten Halbzeit alles klar machte, aber auch aus Pottenbrunn etwas mitnehmen. Die heimische SKVg tankte mit einem 1:0-Derbysieg in Ratzersdorf Selbstvertrauen. Trainer Philipp Brunner kündigt an: „Wir werden uns nicht verstecken, wir sind mindestens gleichwertig. Wir wollen agieren und nicht reagieren.“

Derby in Kirchberg, Derby in Gerersdorf

Der SC Kirchberg peilt im Derby gegen die USG Alpenvorland die ersten drei Punkte im Frühjahr an, nachdem man letzte Woche gegen abgezockte Gerersdorfer die erste Heimniederlage der Saison einstecken musste (2:3). In Gerersdorf wiederum steht das Nachbarschaftsduell gegen Ober-Grafendorf auf dem Programm. Die Gäste, die zum Auftakt zuhause Kapelln unterlagen (0:1) werden nach prominenten Ausfällen im Frühjahr wohl kleinere Brötchen backen müssen. Mank muss gegen den SV Ratzersdorf auf den gesperrten Alexander Schrittwieser verzichten, der bei der 2:4-Niederlage beim SC St. Pölten die Rote Karte sah. Beim SVR stotterte der Motor bei der 0:1-Heimniederlage gegen Pottenbrunn. Einige Leistungsträger hatten jedoch Trainingsrückstand. Von einer Steigerung in den nächsten Wochen ist auszugehen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Kirchberg/P. - Alpenvorland USG (Kocaslan;Pejkovic).

Samstag, 16.30 Uhr: Gerersdorf - Ober-Grafendorf (Pleininger), Loosdorf - Markersdorf (Viljusic); 17 Uhr: Mank - Ratzersdorf (Flatzelsteiner).

Sonntag, 16.30 Uhr: Hofstetten - Karlstetten (Popov), Kapelln - SC St. Pölten (Schewzik), Pottenbrunn - Leonhofen (Ünlü).