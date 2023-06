Saisondominator als Faktor im Abstiegskampf

Die Union Hofstetten hat mit dem 3:2-Sieg im Nachtragsspiel gegen den ASK Loosdorf einen großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Im Derby gegen Ober-Grafendorf kann die Mannschaft von Trainer Wolfgang Janisch nun endgültig Gewissheit schaffen. Dazu bräuchte es aber einen Sieg gegen den Vizemeister, der in den letzten Runden immer besser in Form kam und zuletzt ebenfalls einen Sieg gegen Loosdorf feierte. Der Meister ist seit dem vorzeitigen Titelgewinn vor zwei Wochen punktelos und könnte mit den schwankenden Leistungen den Abstiegskampf maßgeblich beeinflussen. Der nächste Gegner des ASK ist der SC St. Pölten. Die Keci-Elf verschaffte sich mit dem Sieg in Nachtragsspiel gegen Karlstetten (3:2) einen Vierpunktevorsprung auf den Tabellenletzten Markersdorf. Loosdorf ist nicht komplett: Trainer Michael Scheibenpflug muss im Duell mit den St. Pöltnern ohne die gesperrten Elvis Diravaru und Martin Wetzel auskommen.

Markersdorf braucht den Turnaround

Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt. Die seit acht Runden sieglosen Markersdorfer brauchen gegen Ratzersdorf drei Punkte, um eine Chance darauf haben, die Rote Laterne nach nur einer Runde wieder abzugeben. Nach den Niederlagen gegen den SC St. Pölten (2:3) und Pottenbrunn (0:1) ist das Selbstvertrauen aber angeknackst. Pottenbrunn wiederum geht mit einem Erfolgserlebnis in das Heimspiel gegen Kirchberg. Bei der SKVg hat man gute Erinnerungen an die Pielachtaler: Seit dem Aufstieg der beiden Mannschaften 2019 hat Pottenbrunn gegen Kirchberg noch nie verloren. Zwei Siege, zwei Remis, lautet die Bilanz.

Mank will tolle Serie fortsetzen

Der USC Mank feierte in Kapelln den zehnten Punkt unter Neo-Coach Jan Novak und weist nun bereits vier Zähler Vorsprung auf den letzten Platz auf. Gegen Gerersdorf, das sich am letzten Wochenende aller Abstiegssorgen entledigen konnte, wollen die Manker ihre tolle Serie fortsetzen. Die USG Alpenvorland kann gegen Kapelln den Ligaverbleib fixieren. Siegt die USG, so müsste Markersdorf alle drei ausständigen Spiele gewinnen und die Spielgemeinschaft auch noch im Torverhältnis überholen - das direkte Duell endete nach zwei Spielen unentschieden (3:1 und 1:3). Auch Karlstetten kann gegen Leonhofen auch rechnerisch alles klar machen. Mit den 30 Punkten, die die Heher-Elf schon jetzt am Konto hat, sollte aber ohnehin nichts mehr anbrennen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Loosdorf – SC St. Pölten, Mank – Gerersdorf, Markersdorf – Ratzersdorf, Pottenbrunn – Kirchberg.

Samstag, 17.30 Uhr: Hofstetten – Ober-Grafendorf, Karlstetten – Leonhofen.

Sonntag, 17.30 Uhr: USG Alpenvorland – Kapelln.