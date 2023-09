Derby-Schmankerl für Aufsteiger Hafnerbach

Für die TSU Hafnerbach hat sich der Aufstieg in die 1. Klasse bislang doppelt bezahlt gemacht. Sportlich gibt man in der neuen Liga eine gute Figur ab – auch nach der 0:1-Niederlage in Purkersdorf liegt die TSU noch im Spitzenfeld – und auch der Kassier kann frohlocken. Die Gäste kommen nicht mehr überwiegend aus dem Wienerwald und dem Traisental, sondern vermehrt aus der näheren Nachbarschaft. Am Freitagabend geht das Derby gegen den SV Karlstetten über die Bühne. In der Vorbereitung gehört dieses Duell zum Pflichtprogramm, in der Meisterschaft ist es eine Seltenheit: Die beiden Klubs waren durch mindestens eine Spielklasse getrennt. Fünf der sieben Testspiele seit 2019 gingen an die TSU, nur zwei an den SVKN. Für Spannung ist gesorgt: Die von Andi Heher gecoachten Gäste holten nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen und müssen nun die Bilanz gegen Hafnerbach aufbessern, um ihre Titelansprüche zu bekräftigen.

Punkte sind dringend nötig

Für Gerersdorfs Daniel Bayer geht es gegen Hofstetten schon um die Wurst. Nach drei Niederlagen in Folge hat sich der Spielertrainer sieben Punkte aus den nächsten drei Partien gesetzt, andernfalls werde er “das Gespräch mit dem Vorstand suchen”. Doch auch die Pielachtaler haben Punkte bitter nötig: Die UHG trägt nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC St. Pölten die Rote Laterne. Der SC will nach dem ersten Sieg unter Trainer Erich Karrer auch gegen Kirchberg Punkte folgen lassen. Beim Match zwischen Tabellenführer Pottenbrunn und den noch sieglosen Mankern sind die Rollen klar verteilt. Die USG Alpenvorland will den auf Tabellenplatz zwei vorgerückten FC Purkersdorf ärgern. Vizemeister Ober-Grafendorf hat in der Liga den Turnaround geschafft und peilt am Sonntagvormittag gegen den FC Kapelln den dritten Sieg unter Interimstrainer Michael Bachel an. Leonhofen und Ratzersdorf schließen den Spieltag ab, die Gastgeber vom FCL konnten ihre Unentschieden-Serie nach vier Spielen beenden und kehrten gegen Kapelln auf die Siegerstraße zurück, während Ratzersdorf gegen Kirchberg eine 3:0-Führung verspielte.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach – Karlstetten.

Samstag, 16 Uhr: USG Alpenvorland – Purkersdorf, Pottenbrunn – Mank, SC St. Pölten - Kirchberg; 18.30 Uhr: Hofstetten – Gerersdorf.

Sonntag, 11 Uhr: Ober-Grafendorf – Kapelln; 16 Uhr: Leonhofen – Ratzersdorf.