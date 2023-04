Derbytime am Osterwochenende

Werbung

In der 1. Klasse West/Mitte bleibt alles beim Alten. Am letzten Wochenende hätte es im Titelkampf noch einmal spannend werden können, doch der FC Leonhofen konnte Loosdorfs 1:3-Heimniederlage gegen Markersdorf nicht nützen und verlor seinerseits mit 2:3 in Pottenbrunn. Am Wochenende wird sich weisen, ob die beiden Niederlagen dem Selbstvertrauen des Spitzenduos nachhaltigen Schaden zugefügt haben. Bei beiden Klubs steht ein Derby auf dem Programm.

Der ASK Loosdorf ist bei der USG Alpenvorland zu Gast, Spielort ist Texing. Die USG konnte in Kirchberg die ersten drei Punkte im Frühjahr ergattern. Gegen Loosdorf werden die Gastgeber aber nicht in Bestbesetzung antreten können: Dennis Raducanu ist gesperrt, Matus Opatovsky ist vielleicht schwerer verletzt als gedacht und daher fraglich, Alexander Schnetzinger zog sich in Kirchberg ein Cut zu. „Bei ihm wird es sich für die nächste Woche sehr sicher leider nicht ausgehen“, erklärt USG-Coach Alexander Glaninger. Doch auch Loosdorf muss einen wichtigen Spieler in der Offensive vorgeben: Elvis Dirvaru sah gegen Markersdorf die Gelb-Rote Karte.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Herbst feierte Loosdorf gegen die USG Alpenvorland einen 7:1-Kantersieg. Spannender verlief die Begegnung zwischen Mank und Leonhofen, die nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden endete. Ob es in der Neuauflage einen Sieger gibt, wird sich weisen. Für den USC Mank kämen Punkte jedenfalls ganz recht, nach den Niederlagen gegen den SC St. Pölten (2:4) und Ratzersdorf (1:3) ist der Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf sechs Punkte geschmolzen. Gegen Ratzersdorf verzeichneten die Manker einen starken Start. „Danach ist leider nicht mehr viel gegangen und wir haben die Partie hergegeben, was sehr schade ist“, erklärt USC-Coach Richard Frank. Leichter wird es nicht: Gegen Leonhofen ist zwar Alexander Schrittwieser wieder einsatzberechtigt, dafür ist Andreas Zimola gesperrt.

Kirchberg peilt die ersten Punkte an

Auch im Pielachtal steigt ein Derby, der FC Ober-Grafendorf empfängt den SC Kirchberg. Im Hinblick auf die schlechte Wetterprognose einigten sich die Mannschaften kurzfristig darauf, die Partie auf den Karfreitag vorzuverlegen. Nachdem der Derbysieg in den letzten zwei Duellen an Gastgeber Kirchberg ging (2:1, 3:1), will der FCO den Spieß auf eigener Anlage umdrehen. Beide Teams sind im Frühjahr noch ohne Sieg. Der Tabellendritte konnte in Gerersdorf durch ein Kopfballtor von Marco Kaufmann kurz vor Schluss noch den ersten Punkt retten, die Kirchberger starteten mit zwei 2:3-Heimniederlagen gegen Gerersdorf und die USG Alpenvorland in die Saison.

Die Mannschaft der Stunde heißt zurzeit Markersdorf. Die letzten sechs Testspiele vor dem Saisonstart hatte das Team von Trainer Manuel Weinauer allesamt für sich entscheiden können, der Meisterschaftsstart tat der Siegesserie keinen Abbruch. Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der USG Alpenvorland fügte Markersdorf Loosdorf im Derby die erste Heimniederlage zu (3:1). Nun steht beim USCM das erste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast ist die Union Hofstetten, die letzte Woche absagebedingt spielfrei war.

Pottenbrunn schwimmt auf der Erfolgswelle

Von der Absage in Hofstetten betroffen war auch der SV Karlstetten, der es nun mit der wiedererstarkten SKVg Pottenbrunn zu tun bekommt. Die Mannschaft von Trainer Philipp Brunner ist neben Markersdorf das einzige Team, das in den ersten zwei Frühjahrsrunden sechs Punkte holen konnte, dabei waren die Gegner waren mit Ratzersdorf (1:0) und Leonhofen (3:2) durchaus namhaft. Der SV Ratzersdorf zeigte nach der Auftaktniederlage einen Aufwärtstrend in Mank (3:1) und möchte gegen die im Frühjahr noch ungeschlagenen Kapellner den nächsten Schritt machen. Der ebenso noch ungeschlagene SC St. Pölten, der in Kapelln eine 3:0-Führung verspielte, empfängt den seinerseits unbesiegten FCU Gerersdorf.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Markersdorf - Hofstetten (Javornik; Lenk), Ober-Grafendorf - Kirchberg/P. (Ertunc).

Samstag, 16.30 Uhr: Karlstetten - Pottenbrunn (Zilic), Leonhofen - Mank (A. Kaiblinger).

Sonntag, 16.30 Uhr: Alpenvorland USG - Loosdorf (Zehrer; Foca), Ratzersdorf - Kapelln (Koyuncu; L. Müllner).

Montag, 10.4., 10.30 Uhr: SC St. Pölten - Gerersdorf (Ünlü; Oitzl).