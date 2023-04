Die halbe Liga im Abstiegskampf

Am verlängerten Wochenende gibt es ein dichtes Programm, vier der sieben Spiele, die vor zwei Wochen ins Wasser gefallen waren, werden am 1. Mai nachgeholt. Spannend wird es im Abstiegskampf, wo die Situation so unübersichtlich ist wie im ganzen Herbst nicht. Mit einem phänomenalen Frühjahrsstart hat der SC St. Pölten die Karten neu gemischt. Die Mannschaft von Trainer Enver Keci führt nach drei Siegen und einem Remis die Rückrundentabelle an und hat bei der USG Alpenvorland nun die Chance, die Rote Laterne abzugeben. Nur zwei Tage danach sind die St. Pöltner bei Kecis Ex-Club Kirchberg gefordert. Für den Coach hat das erste Spiel klar Priorität: “Das ist ein Sechspunktespiel. Was in Kirchberg passiert, werden wir dann sehen.”

Keine Zeit zum Verschnaufen

Auch der SV Karlstetten, der FCU Gerersdorf und die USG Alpenvorland haben nach ihren Samstagspartien keine Regenerationspause. Für Karlstetten geht es nach dem Auswärtsspiel in Gerersdorf mit dem Auswärtsspiel in Mank weiter. Auch hier werden wichtige Punkte im Abstiegskampf vergeben. Was für Karlstetten und Gerersdorf erschwerend hinzukommt: Beide waren auch am letzten Wochenende ohne Spiel, da in Gansbach und St. Leonhard die Plätze noch nicht bespielbar waren. Sie sind also seit zwei Wochen aus dem Spielrhythmus, ebenso wie Leonhofen und Kapelln.

Derby-Prüfung für den Tabellenführer

Brisanz verspricht auch das Derby zwischen Mank und Loosdorf am Freitagabend. Die Manker sind nach der 2:7-Pleite im Herbst vor heimischem Publikum auf Revanche aus, müssen aber nach dem 1:1 in Markersdorf ohne die gesperrten Harald Pfrendl und Daniel Rechberger auskommen. Doch der Tabellenführer zeigte sich zuletzt verwundbar. Nach der Heimniederlage gegen Markersdorf hatte Loosdorf auch mit Pottenbrunn Schwierigkeiten, am Ende stand ein knapper 3:2-Sieg zu Buche. Die Paarung Ober-Grafendorf – Ratzersdorf galt in den letzten Saisonen stets als “Topspiel”, zurzeit wird sie diesem Prädikat aber aufgrund der Formschwäche des Vizemeisters nicht ganz gerecht. Ober-Grafendorf liegt in der Frühjahrstabelle auf dem letzten Platz. In vier Partien sind dem FCO bisher nur ein Punkt und ein Tor gelungen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Kirchberg/P. - Leonhofen (Inal), Mank - Loosdorf (Güclü), Ober-Grafendorf - Ratzersdorf (Sulejmanovic), Pottenbrunn - Hofstetten (Waitz).

Samstag, 16.30 Uhr: Gerersdorf - Karlstetten (A. Kaiblinger), SC St. Pölten - Alpenvorland USG (Ivankovic).

Sonntag, 16.30 Uhr: Kapelln - Markersdorf (Tarhan).

Montag, 1.5., 16.30 Uhr: Gerersdorf - Ratzersdorf (H. Katterbauer), Mank - Karlstetten (Becker); 17 Uhr: Ober-Grafendorf - Alpenvorland USG (Güclü); 18 Uhr: Kirchberg/P. - SC St. Pölten (Romaniuk).