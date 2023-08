Duell an der Tabellenspitze

Am Freitagabend trifft der Tabellenführer auf seinen ersten Verfolger. Nach zwei Heimsiegen zum Saisonstart ist Spitzenreiter Hafnerbach bei den punktegleichen Pottenbrunnern erstmals auswärts gefordert. Neben Hafnerbach und Pottenbrunn ist mit dem SC Kirchberg noch ein drittes Team ohne Punktverlust. Die Pielachtaler peilen in Mank den dritten Sieg in Folge an. Eröffnet wird das Spielwochenende mit dem Duell zwischen dem SV Karlstetten und Kapelln. Für den SVKN ist es wohl das letzte Spiel im Ausweichquartier Gansbach, beim nächsten Heimspiel soll die neue Sportanlage eingeweiht werden.

Hofstetten hofft auf Trainereffekt

Hofstetten empfängt im Rahmen des Sportfests Ober-Grafendorf zum Derby und hofft nach der Trennung von Wolfgang Janisch auf einen Trainereffekt. Die noch unbesiegten Purkersdorfer sind nach 120 kräfteraubenden Cup-Minuten gegen Gablitz bereits am Freitag wieder im Einsatz, Gegner ist der SV Ratzersdorf, der gegen Mank zuletzt den ersten Sieg feierte. Gerersdorfs Spielertrainer Daniel Bayer erwartet gegen Leonhofen ein richtungsweisendes Spiel. Den Abschluss des Spieltags bildet das Duell der beiden noch punktelosen Mannschaften USG Alpenvorland und SC St. Pölten. Bei der letzten Auflage dieser Partie im Frühjahr ging es heiß her. Den St. Pöltnern war bei den beiden Niederlagen zum Saisonstart nicht einmal ein Torerfolg vergönnt.

Termine:

Freitag, 18 Uhr: Karlstetten – Kapelln; 18.30 Uhr: Hofstetten – Ober-Grafendorf; 19.30 Uhr: Mank – Kirchberg, Pottenbrunn – Hafnerbach, Purkersdorf – Ratzersdorf.

Samstag, 17 Uhr: Gerersdorf – Leonhofen.

Sonntag, 17 Uhr: USG Alpenvorland – SC St. Pölten.