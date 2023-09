Ein Quartett hofft auf den Trainereffekt

Die vergangene Woche hat einige Veränderungen gebracht. Mit Walter Brandstätter (Hofstetten), Erich Karrer (SC St. Pölten), Michael Bachel (Ober-Grafendorf) sitzen in der 6. Runde gleich bei drei Klubs neue Männer auf Trainerbank. Auch bei der USG Alpenvorland zog man die Reißleine, trennte sich von Meistertrainer Alexander Glaninger. Ob die Mostviertler im Heimspiel gegen den FCU Gerersdorf schon einen Nachfolger präsentieren können oder mit einer Interimslösung auskommen müssen, wird sich weisen. Jedenfalls täten der Spielgemeinschaft drei Punkte nicht schlecht. Die USG verspielte in Hofstetten eine Zwei-Tore-Führung in den Schlussminuten und rangiert weiter am Tabellenende.

Brandstätter-Elf trifft auf den Tabellenführer

Auf einen Befreiungsschlag hofft man auch bei der Union Hofstetten. Die Pielachtaler warten ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg, unter Neo-Coach Brandstätter soll er gelingen. Auch wenn man gegen Tabellenführer SKVg Pottenbrunn klarer Außenseiter ist. Pottenbrunns Trainer Philipp Brunner zeigt jedenfalls Respekt: “Von mir aus hätten sie gerne eine Woche später den Trainer wechseln können. Brandstätter wird die Mannschaft sicher gut einstellen.” Das dritte Team, das nach fünf Runden noch ohne Sieg ist, aber zuletzt mit drei Remis in Folge einen Aufwärtstrend zeigte, ist der USC Mank. Beim Tabellendritten TSU Hafnerbach, der mit einem 3:1-Derbysieg in Gerersdorf Selbstvertrauen tankte, wartet aber eine schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Jan Novak.

Duell der Titelfavoriten

Das Topspiel der Runde ist das Duell zwischen dem FC Leonhofen und dem SV Karlstetten. Den Topspiel-Status erhält die Partie nicht aufgrund der Tabellensituation, sondern weil beide als Titelfavoriten in die Saison gegangen waren. Karlstetten ist nach der Auftaktniederlage in Purkersdorf wieder auf Kurs, siegte dreimal in Folge, wenn auch knapp. Die Partie von letztem Wochenende musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Leonhofen ließ in Purkersdorf zum vierten Mal in der Saison (0:0) Punkte liegen und kann sich gegen Karlstetten daher keine Niederlage leisten, wenn man im Herbst noch vorne mitmischen will.

Vizemeister will erste Heimpunkte

Ober-Grafendorfs Interimstrainer Michael Bachel hofft gegen den weiterhin ungeschlagenen FC Purkersdorf auf die ersten Heimpunkte der Saison, die Heimspiele gegen Pottenbrunn und Gerersdorf gingen beide verloren. In Mank verspielte der FCO in der Schlussphase zuletzt eine Zwei-Tore-Führung. Erich Karrer, der neue Coach beim SC St. Pölten, will der Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis gegen Ratzersdorf neues Selbstvertrauen einimpfen, doch auch die Gäste brauchen nach einem durchwachsenen Saisonstart allmählich Punkte. Kirchberg, das in der 45-minütigen Restspielzeit am Dienstag in Mank nicht über ein 1:1 hinauskam, will vor heimischem Publikum gegen den FC Kapelln auf die Siegerstraße zurückkehren.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach – Mank, Kirchberg – Kapelln, Ober-Grafendorf – Purkersdorf.

Samstag, 16.30 Uhr: USG Alpenvorland – Gerersdorf, Leonhofen – Karlstetten, Pottenbrunn – Hofstetten, SC St. Pölten - Ratzersdorf.