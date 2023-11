Einstige Titelrivalen im Verfolger-Derby

Platz eins und Platz vierzehn sind vergeben, Purkersdorf ist Herbstmeister und der SC St. Pölten wird als Tabellenletzter überwintern - so viel stand bereits vor der letzten Runde des Jahres fest. Am Wochenende geht es für die Klubs darum, sich noch eine möglichst gute Ausgangsposition für das Frühjahr zu sichern. Der FC Purkersdorf kann seinen Fünfpunktevorsprung mit einem Sieg gegen den SC St. Pölten absichern, im Duell des Ersten mit dem Letzten gibt es nicht viel, was für die seit Wochen ersatzgeschwächten Gäste spricht, zumal die seit drei Spielen torlosen St. Pöltner nun auch auf den gesperrten Kapitän Rufi Jusufi verzichten müssen.

Karlstetten kann es spannend machen

Der SV Karlstetten kann mit einem Sieg gegen Nachzügler Mank den Sechs-Punkte-Abstand zur Tabellenspitze wahren. Gelingt den Karlstettnern der fünfte Sieg in Folge, haben sie im März die Chance, die Liga wieder spannend zu machen. Denn in der ersten Runde der Frühjahrssaison empfängt der SVKN Winterkönig Purkersdorf. Erster Verfolger des Wienerwaldklubs ist zurzeit Pottenbrunn. Damit das auch im Frühjahr so bleibt, ist wohl ein Sieg in Kirchberg nötig. Die Gäste sind dabei klarer Favorit. Der SC Kirchberg hatte im ganzen Herbst mit Ausfällen zu kämpfen, ist seit vier Spielen punkte- und torlos und kassierte in den letzten drei Runden elf Gegentreffer.

Zwei Nachbarschaftsduelle zum Herbst-Finish

Das Topspiel des Wochenendes ist das Derby zwischen dem FC Ober-Grafendorf und der TSU Hafnerbach. Der Dritte empfängt den Vierten und trifft damit auf den einstigen Titelrivalen der 2.-Klasse-Meistersaison 2017/18. Das letzte Pflichtspielduell ging klar mit 6:2 an Ober-Grafendorf, seitdem standen sich die Kontrahenten zweimal in Testspielen gegenüber, von denen eines knapp an den FCO (2:1) und eines knapp an die TSU ging (3:2). Ein weiteres Nachbarschaftsduell steht in St. Leonhard am Programm, wo der FC Leonhofen gegen die zuletzt aufstrebende USG Alpenvorland nach einem durchwachsenen Herbst noch Schadensbegrenzung betreiben kann. Hofstetten und Ratzersdorf hoffen im Nachzüglerduell auf ein Erfolgserlebnis vor der Winterpause. Letzteres gilt auch für die seit Anfang September sieglosen Gerersdorfer, die am Sonntag in Kapelln gastieren.

Termine:

Samstag, 14 Uhr: Leonhofen – USG Alpenvorland, Purkersdorf – SC St. Pölten, Ratzersdorf – Hofstetten; 16 Uhr: Ober-Grafendorf – Hafnerbach; 18 Uhr: Kirchberg – Pottenbrunn.

Sonntag, 14 Uhr: Kapelln – Gerersdorf, Karlstetten – Mank.