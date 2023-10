Gipfeltreffen in Purkersdorf

Das Topspiel der Runde steht am Freitagabend am Programm, wenn der Tabellenführer auf seinen ersten Verfolger trifft. Im Frühjahr hatte die SKVg Pottenbrunn erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt fixiert, nun steht die Mannschaft von Trainer Philipp Brunner nach acht Runden ungeschlagen an der Tabellenspitze. Aufsteiger FC Purkersdorf hat die Chance, die Pottenbrunner mit einem Sieg am Tabellenthron abzulösen. Der Rest der Liga hat sich mittlerweile in zwei Sphären geteilt. In der oberen Hälfte der Tabelle hoffen fünf Mannschaften auf den ersten Punkteverlust der SKVg. In der unteren Hälfte sind sieben Teams nur durch vier Punkte getrennt. Neues Schlusslicht ist Mank, das bei der 1:5-Niederlage in Pottenbrunn chancenlos war, gegen Hofstetten die Rote Laterne aber postwendend wieder abgeben könnte.

Hofstetten will den Aufwärtstrend fortsetzen

Doch die Union Hofstetten zeigte unter Neo-Coach Walter Brandstätter einen Aufwärtstrend. Nach dem 1:1 in Pottenbrunn gab es mit der 0:2-Heimniederlage gegen den SC St. Pölten zwar noch einen Ausreißer, doch gegen den FCU Gerersdorf gelang den Pielachtalern der erste Saisonsieg (3:1). Für Gerersdorf war es die vierte Niederlage in Folge, im Duell mit dem SC St. Pölten will der FCU die Trendwende schaffen. Die St. Pöltner kamen gegen Kirchberg unter die Räder (0:6) und müssen trotz bereits angespannter Personalsituation ohne den gesperrten Innenverteidiger Iris Sarcevic auskommen. Gerersdorf muss in der Innenverteidigung Daniel Bayer vorgeben, der Spielertrainer muss nach seiner Gelb-Roten Karte in Hofstetten mit einem Platz auf der Trainerbank Vorlieb nehmen.

Kapelln empfängt starken Aufsteiger

Aufsteiger TSU Hafnerbach könnte im einzigen Sonntagsspiel mit einem Sieg gegen die zuletzt glücklosen Kapellner den Rückstand auf das Spitzenduo verringern, ebenso wie der SC Kirchberg, der nach Verlustpunkten auf Platz drei liegt und trotz vieler Ausfälle mit 6:0 über den SC St. Pölten hinwegfegte. Doch Kirchbergs Gegner Leonhofen hat nach vier Remis in Serie auf die Siegerstraße zurückgefunden und mit tritt die Fahrt ins Pielachtal mit neuem Selbstvertrauen an. Karlstetten wartet seit drei Runden auf einen vollen Erfolg und braucht drei Punkte gegen die USG Alpenvorland, um im Kampf um die vorderen Plätze nicht den Anschluss zu verlieren. In Ratzersdorf hofft man nach der 0:5-Abfuhr in St. Leonhard auf einen Befreiungsschlag, Gegner Ober-Grafendorf gewann zuletzt drei Spiele in Folge, doch zeigte sich nach den starken Vorstellungen gegen Purkersdorf und Karlstetten beim 2:1-Sieg gegen Kapelln wieder verwundbar.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Kirchberg – Leonhofen, Purkersdorf – Pottenbrunn.

Samstag, 15.30 Uhr: Gerersdorf – SC St. Pölten, Karlstetten – USG Alpenvorland, Ratzersdorf – Ober-Grafendorf; 17 Uhr: Mank – Hofstetten.

Sonntag, 15.30 Uhr: Kapelln – Hafnerbach.