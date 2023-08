Großkampftag zum Wochenendstart

In der einzigen Sonntagspartie der Runde empfängt der SC St. Pölten den SV Karlstetten. Vielleicht wäre es den Mannschaften gegenüber unfair, nach nur einer Runde vom Kellerduell zu sprechen, doch nach den Auftaktniederlagen liegen die beiden Teams auf dem letzten und vorletzten Platz. SC-Coach Enver Keci kritisierte nach der 0:4-Niederlage in Hafnerbach die mangelnde taktische Disziplin. Die Mannschaft hatte einige Ausfälle zu kompensieren, gegen Karlstetten sollten aber Rufi und Sadam Jusufi sowie Daniel Rehak wieder zur Verfügung stehen. Wer auf Seiten Karlstettens zurückkehrt, nachdem bei der 0:3-Niederlage in Purkersdorf drei Stammkräfte fehlten, ließ SVKN-Sektionsleiter Gerhard Scherner offen. Fakt ist, dass die Gäste am Sonntag Punkte brauchen, um den gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Aufsteigerduo will nachlegen

Am gegenüberliegenden Ende der Tabelle rangierten auf den Plätzen eins und zwei die TSU Hafnerbach und der FC Purkersdorf. Mit dem 3:1-Sieg in Ober-Grafendorf in der auf Mittwoch vorverlegten Partie ist die SKVg Pottenbrunn zwischenzeitlich an den zwei Aufsteigern vorbeigezogen. Mit einem Sieg könnten sich die beiden Klubs aber wieder vor die SKVg setzen. Purkersdorf muss im Gastspiel beim FC Kapelln, der seine Auftaktpartie in Mank souverän gewann, auf Innenverteidiger Dominik Faschingeder verzichten, der gegen Karlstetten die gelb-rote Karte sah. Dominik Reiß ist ebenso wie Lukas Leitl und Esmatullah Rezai fraglich. FCP-Coach Jürgen Novara wird voraussichtlich improvisieren müssen. Bei Hafnerbach steht auch in der zweiten Runde ein Heimspiel auf dem Programm. Nach dem perfekten Einstand hat Neo-Coach Vahid Kapidzic gegen die USG Alpenvorland die nächsten Punkte im Visier.

Kirchberg empfängt den Angstgegner

Auftaktsiege feierten auch der SC Kirchberg (1:0 in Hofstetten) und der FCU Gerersdorf (4:2 gegen Ratzersdorf). Die Statistik spricht klar für die Gäste: Gerersdorf ist seit Kirchbergs Aufstieg 2019 im direkten Duell ungeschlagen. Die Pielachtaler konnten in sechs Partien gerade einmal zwei Pünktchen ergattern, auch im Frühjahr setzte es für den SCK eine 2:3-Heimniederlage. Kirchbergs Trainer Marian Kocis hat nach der Auftaktpartie Ausfälle zu beklagen: Frantisek Hecko wird man vermutlich erst in drei Runden wiedersehen, Luca Masching ist fraglich, Mathias Daxböck ist ebenfalls keine Option. Der 21-Jährige zog sich im U23-Spiel eine schwere Knieverletzung zu. Ratzersdorf peilt im ersten Heimspiel der Saison die ersten Punkte an, zu Gast ist der USC Mank. Bei beiden Mannschaften hatte im Sommer ein etwas größerer Umbau stattgefunden. Nun wird sich zeigen, wer besser eingespielt ist. Titelapsirant FC Leonhofen möchte sich nach der 1:2-Niederlage in Pottenbrunn gegen Hofstetten rehabilitieren. Doch auch die Pielachtaler sind nach der schmerzhaften Derbyniederlage gegen Kirchberg (0:1) hungrig auf Tore.

Termine:

Freitag, 18 Uhr: Leonhofen – Hofstetten; 18.30 Uhr: Kapelln – Purkersdorf, Ratzersdorf – Mank; 19.30 Uhr: Hafnerbach – USG Alpenvorland, Kirchberg – Gerersdorf.

Sonntag, 17 Uhr: SC St. Pölten - Karlstetten.

Bereits gespielt:

Ober-Grafendorf – Pottenbrunn 1:3