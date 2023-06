Im Abstiegskampf naht die Entscheidung

Am Wochenende stehen in der Vorschlussrunde noch sechs Spiele auf dem Programm. Das Kräftemessen zwischen dem SV Ratzersdorf und Meister ASK Loosdorf fand bereits am Donnerstag statt, die Gäste aus Loosdorf trugen dabei einen 2:1-Sieg davon. In den Nachtragsspielen der letzten Woche fixierten der FC Kapelln mit einem 3:0-Sieg gegen Leonhofen und die Union Hofstetten mit einem 1:1-Remis gegen Karlstetten endgültig den Klassenerhalt. Vier Teams sind noch vom Abstieg bedroht. Am Wochenende könnte eine Entscheidung fallen. Der Verband hat mittlerweile ein Sicherheitsnetz aufgespannt. Aufgrund der Abstiegskonstellation in den über- und untergeordneten Ligen muss der Letztplatzierte nicht automatisch den Gang in die 2. Klasse antreten. Er wird eine Relegation gegen den Vizemeister der 2. Klasse Traisental, die TSU Hafnerbach, bestreiten.

Markersdorf steht unter Siegzwang

Die “besten” Karten für ein Relegationsticket hat zwei Runden vor Schluss der USC Markersdorf. Der Abstand zum Vorletzten, dem SC St. Pölten, beträgt vier Punkte. Markersdorf muss beide Partien gewinnen, um noch eine Chance zu haben, die rote Laterne abzugeben. Am Samstag ist das Schlusslicht beim FC Leonhofen zu Gast. In St. Leonhard hingen die Trauben schon einmal höher. Die Hausherren liegen mit nur sieben Punkten aus elf Spielen auf dem letzten Platz der Frühjahrstabelle. Der SC St. Pölten und die SKVg Pottenbrunn könnten sich mit einem Sieg gegen Hofstetten bzw. Ober-Grafendorf endgültig retten. Klappt das nicht, dann tritt in der letzten Runde der Ernstfall ein. Dann treffen Pottenbrunn und der SC im direkten Duell aufeinander, wovon Markersdorf profitieren würde. Der SC hat gegen Hofstetten etwas gutzumachen: Im Herbst kassierten die St. Pöltner auswärts eine deftige 0:8-Niederlage.

Mank fehlen noch zwei Punkte

Wie die Pottenbrunner benötigt auch der USC Mank noch zwei Punkte aus den letzten beiden Runden, um den Ligaverbleib aus eigener Kraft zu schaffen. Die Manker schafften unter Neo-Coach Jan Novak rechtzeitig den Turnaround und wollen ihre Serie nun in Kirchberg fortsetzen. Ober-Grafendorf will gegen Pottenbrunn den zweiten Platz absichern. In den Duellen zwischen Gerersdorf und Kapelln sowie Karlstetten und der USG Alpenvorland geht es nur mehr um die Punkteprämie.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Kirchberg/P. - Mank (Mann; Ahmadi), Ober-Grafendorf - Pottenbrunn (Schewzik).

Samstag, 17.30 Uhr: Gerersdorf - Kapelln (Nagbou), Karlstetten - USG Alpenvorland (K. Veselka), Leonhofen - Markersdorf (Jazayeri; J. Wagner).

Sonntag, 17.30 Uhr: SC St. Pölten - Hofstetten (Marcel-R. Nan, M. Stix).