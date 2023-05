Kellerduelle am Pfingstwochenende

Das Pfingstwochenende könnte etwas mehr Klarheit in die mittlerweile recht unübersichtliche Abstiegssituation bringen. Die letzten drei Mannschaften in der Tabelle werden am Samstag und Montag direkte Duelle bestreiten. Der USC Markersdorf ist bereits seit sechs Spielen ohne Sieg, zeigte beim 2:2 gegen Ober-Grafendorf zuletzt aber wieder eine ansprechende Leistung. Gegen den SC St. Pölten (Samstag) und die SKVg Pottenbrunn (Montag) gilt für die Mannschaft von Trainer Manuel Weinauer zunächst einmal: Verlieren verboten. Alles darüber hinaus wäre schon ein Befreiungsschlag, den auch die SKVg Pottenbrunn bitter nötig hätte. Der SC St. Pölten ist im Frühjahr das Siegen gewohnt und hat gute Erinnerungen an den USCM: Im Herbst holten die St. Pöltner in Markersdorf den einzigen Sieg der Hinrunde – und der fiel mit 7:0 mehr als deutlich aus. Am Dienstag ist die Keci-Elf dann im Nachtragsspiel in Gansbach gegen Karlstetten gefordert. Pottenbrunn ist zwei Tage vor dem wichtigen Markersdorf-Match noch in Gerersdorf im Einsatz.

Pielachtalderby am Kirchberger Pfingstfest

Die USG Alpenvorland (im Derby in St. Leonhard), der USC Mank (in Kapelln) und die Union Hofstetten (im Derby in Kirchberg) wollen den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Der ASK Loosdorf steht als Meister fest und wird noch fünf Ehrenrunden in der 1. Klasse drehen, bevor es in die Gebietsliga geht. Ober-Grafendorf und Hofstetten heißen die Gegner am Samstag und Dienstag, beide Male ist die Mannschaft von Trainer Michael Scheibenpflug auswärts im Einsatz. Wer Vizemeister wird, ist noch offen: Leonhofen, Kirchberg und Ober-Grafendorf matchen sich um Platz zwei. Ratzersdorf hat im Rennen um Platz zwei noch Außenseiterchancen, doch muss dazu zunächst einmal die Hürde Karlstetten nehmen. Die Mannschaft von Andi Heher, die aufgrund von mehreren Verschiebungen gerade dabei ist, sechs Partien in 18 Tagen abzuspulen, liegt nach dem Sieg im Nachtragsspiel gegen Kapelln auf Platz drei der Frühjahrstabelle.

Termine:

Freitag, 18 Uhr: Leonhofen – USG Alpenvorland (Günes); 18.30 Uhr: Kirchberg – Hofstetten (Popov).

Samstag, 17 Uhr: Gerersdorf – Pottenbrunn (Mann), Ratzersdorf – Karlstetten (Cosic), SC St. Pölten - Markersdorf (Waitz); 18.30 Uhr: Ober-Grafendorf – Loosdorf (Harrer).

Sonntag, 17 Uhr: Kapelln – Mank (Paleksic).

Montag, 17 Uhr: Pottenbrunn – Markersdorf (Steigberger).

Dienstag, 18.30 Uhr: Karlstetten – SC St. Pölten (Erdemir); 20 Uhr: Hofstetten – Loosdorf (Akcay).