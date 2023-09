Kirchberg will den Aufsteiger zähmen

Mit Tabellenführer Pottenbrunn, Aufsteiger Purkersdorf und dem SC Kirchberg sind nach drei Runden noch drei Teams unbesiegt. Zwei davon treffen am Freitagabend im direkten Duell aufeinander. Kirchberg empfängt die Mannschaft aus Purkersdorf, die am letzten Wochenende mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Ratzersdorf für Aufsehen sorgte. Die Gastgeber müssen nach dem witterungsbedingten Abbruch der Partie in Mank ohne Goalie Tobias Vorlaufer und wohl einmal mehr ohne Frantisek Hecko auskommen, doch auch die Gäste können nicht in Bestbesetzung antreten. Die SKVg Pottenbrunn gastiert beim Tabellenletzten USG Alpenvorland. Im Head-to-Head gegen seinen Stammverein hat USG-Coach Alexander Glaninger die Nase vorn. In den ersten beiden Duellen gegen Pottenbrunn seit dem Aufstieg der USG holte die Spielgemeinschaft auswärts ein 1:1, ehe man im Frühjahr einen 1:0-Heimsieg feierte.

Hofstetten in Hafnerbach gefordert

Hafnerbach möchte nach der ersten Saisonniederlage (0:1 in Pottenbrunn) im Heimspiel gegen die Union Hofstetten auf die Siegerstraße zurückkehren. Die Pielachtaler feierte im Derby gegen Ober-Grafendorf zuletzt aber ihr erstes Erfolgserlebnis in der Saison (1:1). Für Ober-Grafendorf geht es mit einem Derby weiter: Zu Gast ist Gerersdorf, das letzte Woche Leonhofen an den Rand einer Niederlage brachte (0:0). Leonhofen bekommt es im Derby mit den noch punktelosen Mankern zu tun. Karlstetten gastiert in Ratzersdorf. Der SC St. Pölten hat nach dem glücklichen Sieg gegen die USG Alpenvorland (3:1) das nächste Heimspiel vor der Brust. Kapelln will sich nach dem lustlosen Auftritt gegen Karlstetten (0:1) wieder von einer besseren Seite präsentieren.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach – Hofstetten, Kirchberg – Purkersdorf, Ober-Grafendorf – Gerersdorf.

Samstag, 16.30 Uhr: Leonhofen – Mank, Ratzersdorf – Karlstetten, SC St. Pölten - Kapelln.

Sonntag, 16.30 Uhr: USG Alpenvorland – Pottenbrunn (in Kirnberg).