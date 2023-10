Kirchberg will im Derby Ober-Grafendorf stoppen

Purkersdorf und Pottenbrunn führen punktegleich die Tabelle an, doch nach Verlustpunkten liegt auch der SC Kirchberg gleichauf – der Termin für das Nachtragsspiel gegen Karlstetten wurde nun am Nationalfeiertag fixiert. Trotz zahlreicher gewichtiger Ausfälle hatten die Pielachtaler im Schatten der Topteams eine Serie gestartet, Kirchberg ist seit fünf Runden unbesiegt. Im Derby beim FC Ober-Grafendorf will die Mannschaft von Trainer Marian Kocis noch einmal einen draufsetzen, doch auch die Gastgeber fanden unter Interimstrainer Michael Bachel in die Spur zurück, der Vizemeister ging viermal en suite als Sieger vom Platz. Ober-Grafendorf darf auf die Rückkehr von Abwehrchef Markus Dotter hoffen, bei den Kirchbergern sollte zumindest Matthias Pfeiffer wieder mit von der Partie sein. Die Bilanz spricht für den SCK: Die Kocis-Elf konnte die letzten drei Duelle mit Ober-Grafendorf für sich entscheiden (2:1, 3:1, 2:0).

Aufsteiger ist Kandidat für den Herbstmeister

Im Rennen um die Herbstmeisterkrone hat Aufsteiger FC Purkersdorf die besten Karten. Nach dem 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Pottenbrunn haben die Wienerwälder – wenn es nach dem Tabellenstand geht – das leichteste Restprogramm. Ehe es aber gegen das Nachzügler-Trio Gerersdorf, SC St. Pölten und Mank geht, wartet noch die Union Hofstetten auf den Tabellenführer. Unter Neo-Coach Walter Brandstätter starteten die Pielachtaler einen Aufwärtstrend, holten sieben Punkte in vier Spielen, gingen zuletzt zweimal in Folge als Sieger vom Platz und spielten gegen Mank (3:0) erstmals zu null. Die entthronten Pottenbrunner sind gegen Karlstetten gefordert. Für die Gäste, die vor der Saison mit einem Spitzenplatz liebäugelten, gilt nach einer vier Spiele währenden Durstrecke im Prinzip schon: verlieren verboten.

Ratzersdorf hofft auf Trainereffekt

Die TSU Hafnerbach konnte gegen den FC Kapelln (1:1) ihre offensiven Stärken nicht ganz entfalten, im Heimspiel gegen Ratzersdorf will der Aufsteiger wieder eine Probe von seiner Heimstärke abgeben. Beim SVR hofft man nach dem Trainerwechsel – Andreas Veitinger ist Geschichte, “Co” Stefan Geißberger übernahm - auf den Turnaround nach drei enttäuschenden Partien. Die USG Alpenvorland bekommt es mit der Kapellner Wundertüte zu tun, ein ersatzgeschwächter SC St. Pölten trifft auf den FC Leonhofen, bei dem nach der Niederlage in Kirchberg ebenfalls drei Spieler gesperrt sind. Gerersdorf hofft im Duell mit Schlusslicht Mank auf den ersten Punktgewinn seit 1. September (2:1-Sieg in Ober-Grafendorf).

Termine:

Samstag, 15.30 Uhr: USG Alpenvorland – Kapelln, SC St. Pölten - Leonhofen; 17.30 Uhr: Ober-Grafendorf – Kirchberg.

Sonntag, 13 Uhr: Hafnerbach – Ratzersdorf; 15.30 Uhr: Gerersdorf – Mank, Hofstetten – Purkersdorf, Pottenbrunn – Karlstetten.