Markersdorfs Hoffnung hängt am seidenen Faden

Mit einem 5:1-Sieg in St. Leonhard hat der USC Markersdorf seine lange Durststrecke beendet und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Voraussetzung dafür war, dass auch Pottenbrunn (1:1 in Ober-Grafendorf) und der SC St. Pölten (1:1 gegen Hofstetten) nicht voll punkten konnten. Am letzten Spieltag kann es immer noch alle drei Teams treffen. Ob Markersdorf die rote Laterne noch abgeben kann, liegt aber immer noch nicht in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen den frühjahrsstarken SV Karlstetten ist für die Weinauer-Elf jedenfalls unerlässlich.

Termin-Diskussionen

Das Fernduell-Finale im Abstiegskampf findet nicht parallel statt, sondern an zwei verschiedenen Tagen. Das hat einen Hintergrund. Die Partie zwischen Markersdorf und Karlstetten wurde bei der Gruppensitzung vor dem Rückrundenstart für den Freitag angesetzt. Nachdem vor zwei Wochen feststand, dass am Tabellenende alles auf einen Dreikampf hinausläuft, wurde die Partie vom Gruppenobmann dem Regulativ entsprechend auf Samstag, 17.30 Uhr verlegt, damit sie zeitgleich mit dem Duell zwischen der SKVg Pottenbrunn und dem SC St. Pölten stattfinden konnte.

Verzicht auf Vorteil

Für Karlstetten war das ein Problem. Fünf bis sechs Spieler, sagt SVKN-Sektionsleiter Gerhard Scherner wären am Samstag nicht mehr zur Verfügung gestanden. In Pottenbrunn und beim SC St. Pölten prüften bereits einige, ob es möglich wäre, das Spiel auf Freitag vorzuverlegen, damit beide Partien gleichzeitig stattfinden können. Am Ende wurden die Überlegungen obsolet, da Markersdorf auf den absehbaren Vorteil verzichtete und einer Rückverlegung auf den ursprünglichen Freitagstermin zustimmte. Einerseits aus organisatorischen Gründen. Andererseits ist es egal, wann die Spiele stattfinden. Wenn Pottenbrunn und der SC unentschieden Spielen, steigt Markersdorf ab. So viel steht fest.

Relegation als letzte Chance

Wenn eine der beiden Mannschaften verliert, würde sie auf den letzten Platz zurückfallen. Karlstetten kann mit einem Punktgewinn in Markersdorf dafür sorgen, dass Pottenbrunn und der SC am Samstag gar nicht in Verlegenheit kommen, einen Nichtangriffspakt zu schließen, auch wenn beide Vereine letztere Option in Abrede stellen. Wen auch immer es am Ende trifft: Der Letzte ist noch nicht fix abgestiegen, sondern hat nächste Woche am Mittwoch und Samstag noch die Chance, in den Relegationsduellen mit Hafnerbach seine Haut zu retten.

Meisterehrung in Loosdorf

Die anderen Partien treten in sportlicher Hinsicht in den Hintergrund. Meister und Vizemeister stehen fest. Beim ASK Loosdorf soll nach dem Derby gegen Leonhofen die große Meisterparty steigen. Ober-Grafendorf ist bei den seit sechs Spielen ungeschlagenen Mankern gefordert. Kirchberg will sich in Kapelln für die 2:7-Heimpleite gegen Mank rehabilitieren, doch der FCK fand zuletzt wieder in die Spur. In Hofstetten wird Ratzersdorf-Coach Stefan Windl sein Abschiedsspiel coachen, nach sieben Jahren auf der SVR-Trainerbank wird er im Sommer das Amt in die Hände von Andreas Veitinger legen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hofstetten – Ratzersdorf (Greisinger), Loosdorf – Leonhofen (Bayrakdar); 20 Uhr: Markersdorf – Karlstetten (Redzep).

Samstag, 17.30 Uhr: USG Alpenvorland – Gerersdorf (Paleskic), Kapelln – Kirchberg (R. Weber), Mank – Ober-Grafendorf (Jazayeri), Pottenbrunn – SC St. Pölten (Pleininger).