Reifeprüfung für den Aufsteiger

Tabellenführer FC Purkersdorf hat mit dem SV Karlstetten bereits einen Titelkandidaten auf der Abschussliste, zum Saisonauftakt gewann der Aufsteiger klar mit 3:0. Nun ist mit dem FC Leonhofen die nächste Mannschaft mit Titelambitionen zu Gast. Der Saisonstart der Mostviertler war aber suboptimal: Im Derby gegen Mank gab der FCL bereits zum dritten Mal Punkte ab. Kadertechnisch kann FCP-Trainer Jürgen Novara – abgesehen von den Torleuten – wieder aus dem Vollen schöpfen. Franz-Josef Marcher ist wieder fit, kam bereits in Kirchberg wieder von der Bank. Lukas Leitl soll diese Woche voll ins Training einsteigen. Drei Spieler aus der U18-Spielgemeinschaft sollen jetzt mit der Kampfmannschaft trainieren. „Sie werden auf Herz und Nieren geprüft“, sagt der Coach. Novara selbst wird sich gegen Leonhofen auf der Trainerbank vertreten lassen müssen. Er ist nach seiner gelb-roten Karte gesperrt. Man kennt die Übung: Novara passierte das bereits zum dritten Mal.

Pottenbrunn und SC dürfen Fußball spielen

Bei der SKVg Pottenbrunn kommt es nach dem ersten Punktverlust der Saison (2:2 bei der USG Alpenvorland) zum Wiedersehen mit dem SC St. Pölten. Im Gegensatz zum letzten Aufeinandertreffen im Juni, als beiden Kontrahenten mit einem 1:1 im direkten Duell den Klassenerhalt fixierten, können beide Teams nun aufs Ganze gehen. Der FCU Gerersdorf hat nach dem 2:1-Sieg in Ober-Grafendorf Lust auf mehr, möchte im Heimspiel gegen Hafnerbach das zweite Derby in Folge für sich entscheiden. Kapelln empfängt den SV Ratzersdorf, Trainer Daniel Karner sah nach dem 4:1-Sieg beim SC St. Pölten noch Luft nach oben für sein Team. Die USG Alpenvorland hat nach dem Punkt gegen Tabellenführer Pottenbrunn Lunte gerochen und ist in Hofstetten auf Zählbares aus. Vizemeister Ober-Grafendorf will sich in Mank nach der enttäuschenden zweiten Halbzeit gegen Gerersdorf rehabilitieren. Für Mank geht es dann schon am Dienstag weiter, wenn die zweiten 45 Minuten der abgebrochenen Partie gegen Kirchberg nachgeholt werden (Stand: 1:1).

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Mank – Ober-Grafendorf, Pottenbrunn – SC St. Pölten, Purkersdorf – Leonhofen.

Samstag, 16.30 Uhr: Gerersdorf – Hafnerbach, Hofstetten – USG Alpenvorland, Kapelln – Ratzersdorf

Dienstag, 18.45 Uhr: Mank – Kirchberg (45 Minuten Restspielzeit).