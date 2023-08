Überflieger empfängt den Titelfavoriten

Die NÖN-Umfrage unter Trainern und Funktionären der 1. Klasse/West Mitte hat ein klares Ergebnis gebracht: Zehn von 14 Klubs sehen den SV Karlstetten auf Platz eins, gefolgt vom FC Leonhofen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Heher geht als Titelfavorit in die neue Saison. Das formidable Frühjahr des SVKN und die hochkarätigen Verstärkungen im Sommer schüren Erwartungen. Sektionsleiter Gerhard Scherner weiß aber, dass zu einem Meistertitel mehr gehört als nur ein starker Kader, allen voran das Glück, verletzungsfrei zu bleiben. “Aber wenn es möglich ist, dann wollen wir dieses Ziel auch erreichen.”

In der ersten Runde wartet jedenfalls eine unangenehme Aufgabe auf Karlstetten: Gastgeber FC Purkersdorf ist im Jahr 2023 noch unbesiegt, war in der 2. Klasse Traisental eine Klasse für sich, holte in 13 Spielen 37 Punkte mit einem Torverhältnis von 41:7 und feierte einen hochverdienten Meistertitel. FCP-Coach Jürgen Novara war mit der Vorbereitung zufrieden, drei Stammkräfte waren zuletzt zwar angeschlagen, sollten aber bald wieder fit sein. Dünn besetzt ist man nur auf der Torhüterposition. Einsergoalie Jan Filar ist noch rekonvaleszent, zwei Ersatzleute fallen im Herbst wegen einer OP aus. Mit dem 18-jährigen Tamba Faustmann steht zurzeit nur ein gelernter Tormann zur Verfügung.

Purkersdorf sah sich im Sommer abseits der Goalieposition nicht um Verstärkungen um. “Ich weiß, dass die Mannschaft für die 1. Klasse tauglich ist”, sagt Novara. Ziel sei ein einstelliger Tabellenplatz. Gegen Karlstetten habe man nichts zu verlieren. “Wir werden auf Teufel komm raus spielen!” Scherner zollt Purkersdorf Respekt: “Wir haben sie gegen Red Star Penzing gesehen. Da kommt eine Riesenqualität auf uns zu. Ich sehe sie in der neuen Saison vorne dabei.” SVKN-Coach Heher hat im ersten Spiel einige Ausfälle zu kompensieren. Namen hielt der Klub unter Verschluss. Scherner: “Uns werden vier Kaderspieler fehlen. Wir werden es Purkersdorf aber so schwer wie möglich machen.”

Derbyhighlight zum Saisonstart

Für die Union Hofstetten und den SC Kirchberg steht gleich in der Auftaktrunde ein Highlight auf dem Programm: Am Freitagabend wird das Pielachtalderby über die Bühne gehen. Kurios: Erst vor drei Wochen standen sich die beiden Teams im Rahmen des Dirndltalcups in der Vorbereitung gegenüber. Hofstetten siegte mit 6:1. Sowohl UHG-Coach Wolfgang Janisch als auch Kirchbergs Trainer Marian Kocis erwarten aber ein gänzlich anderes Spiel: Die Gäste hatten bei dem 6:1 schließlich mehrere Leistungsträger vorgeben müssen. Sie sind nun wieder mit von der Partie. Nur SCK-Kapitän Stefan König ist fraglich.

Ein denkwürdiger Moment wartet auf die TSU Hafnerbach: Der Vizemeister der 2. Klasse Traisental, der Nachbar Markersdorf im Relegationsduell in die Schranken wies, wird am Freitagabend erstmals in der 48-jährigen Vereinsgeschichte ein Spiel in der 1. Klasse bestreiten. Der Gegner ist wohlbekannt: Gegenüber dem SC St. Pölten hatte die TSU in einem dramatischen Titelrennen vor zwei Jahren knapp das Nachsehen gehabt. Nun kommt es zum Wiedersehen. Hafnerbachs neuer Trainer Vahid Kapidzic, der seine Spielerkarriere 2019 beim SC St. Pölten beendete, will die Aufstiegseuphorie nützen und mit drei Punkten starten: “Es ist das erste Spiel in der neuen Liga. Da gibt es keine Zurückhaltung, da wird jeder 110 Prozent geben!” Für die Gäste kommt der Ligaauftakt zu früh: einige Spieler werden Trainer Enver Keci aufgrund von Urlauben noch nicht zur Verfügung stehen.

Titelaspirant trifft auf selbstbewusste Pottenbrunner

Pottenbrunn empfängt nach einer Vorbereitung mit starken Testspielergebnissen (10:1 gegen Hohenberg, 7:1 gegen Tulbing, 9:0 gegen Lengenfeld) den FC Leonhofen. Beim FCL ist die Verletzungsmisere des Frühjahrs abgeklungen, im Sommer holte man sehr gute Verstärkungen an Bord. Trainer Joachim Koll äußerte Titelambitionen. Gerersdorf will seine neuen Offensivwaffen, Chibuzo Oguegbu und Lirak Krasniqi, gegen die neu formierten Ratzersdorfer austesten, wo seit Juli Neo-Coach Andreas Veitinger die Geschicke lenkt. Dabei kommt es für den FCU zum Wiedersehen mit Adel Cekic, der im Sommer die Seiten wechselte und beim SVR Abwehrchef Gerald Humpelstetter ersetzen soll. Vizemeister Ober-Grafendorf trifft in Kirnberg auf die Gastgeber von der USG Alpenvorland, die im Sommer Goalgetter Martin Slabjar zurückholten. Kapelln peilt beim Saisonauftakt bei den an vielen Positionen veränderten Mankern drei Punkte an.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach - SC St. Pölten (Steigberger), Hofstetten - Kirchberg/P. (Greisinger), Mank - Kapelln (Nagbou), Purkersdorf - Karlstetten (M. Wind).

Samstag, 17.30 Uhr: Gerersdorf - Ratzersdorf (Mona).

Sonntag, 17.30 Uhr: Alpenvorland USG - Ober-Grafendorf FC (Kremser), Pottenbrunn - Leonhofen (Viljusic).