Verfolgerquintett will am Herbstmeister dranbleiben

Die Entscheidung um den Herbstmeistertitel ist gefallen, im vorgezogenen Spiel der 12. Runde hat sich FC Purkersdorf am Mittwoch mit einem 2:1-Sieg in Mank die Winterkrone gesichert. Der Aufsteiger ist von der Konkurrenz in den letzten beiden Runden vor der Winterpause nicht mehr einzuholen. Titelaspirant Karlstetten konnte mit einem 4:0-Sieg gegen Kirchberg im Nachtragsspiel zu Purkersdorfs Verfolgerfeld aufschließen und peilt gegen Nachzügler Gerersdorf den vierten Sieg in Folge an. Schlusslicht SC St. Pölten hat mit dem FC Ober-Grafendorf eine nicht minder schwere Aufgabe vor der Brust. Die Gäste gingen nach fünf Siegen in Folge gegen Leonhofen wieder einmal als Verlierer vom Platz (0:2), haben drei Punkte aber fest im Visier.

Sechskampf am Tabellenende

Neben dem SC St. Pölten, Gerersdorf und Mank könnte auch noch der USG Alpenvorland, der Union Hofstetten und dem SV Ratzersdorf in der Winterpause die rote Laterne blühen. Die USG hat mit dem Heimspiel gegen die zuletzt etwas außer Tritt geratenen Kirchberger die besten Chancen auf Punkte. Der SC Kirchberg musste zuletzt drei Niederlagen in Serie einstecken, kassierte dabei acht Tore, erzielte kein einziges und hatte nach dem Nachtragsspiel in Karlstetten nur zwei Tage zur Regeneration.

Ratzersdorf fürs Derby gewappnet

Spannung verspricht das Derby zwischen der zweitplatzierten SKVg Pottenbrunn und dem SV Ratzersdorf. Die Gäste sind unter Interimstrainer Stefan Geißberger zwar noch unbesiegt, aber auch noch sieglos. Pottenbrunn konnte nach zwei Niederlagen in Folge wieder punkten, verspielte aber in Kapelln eine 2:0-Führung. Die TSU Hafnerbach bekommt es mit dem FC Leonhofen zu tun, der zuletzt Ober-Grafendorfs Siegeszug stoppen konnte (2:0. Doch die TSU zeigte sich beim 3:0-Sieg in Kirchberg in starker Verfassung, ist zuhause noch ungeschlagen und kann gegen Leonhofen wieder auf den zuletzt gesperrten Jozef Tirer bauen.

Termine:

Samstag, 15 Uhr: USG Alpenvorland – Kirchberg, Hafnerbach – Leonhofen, Hofstetten – Kapelln, Pottenbrunn – Ratzersdorf.

Sonntag, 14 Uhr: Gerersdorf – Karlstetten, SC St. Pölten - Ober-Grafendorf.