Verkehrte Welt bei SC St. Pölten gegen Ober-Grafendorf

Wenn am Samstagnachmittag der SC St. Pölten auf den FC Ober-Grafendorf trifft, dann gastiert nicht nur der Tabellendritte des Herbstes beim abgeschlagenen Schlusslicht der Hinrunde, es empfängt auch der Spitzenreiter der Frühjahrstabelle den Vorletzten der Rückrunde. So schnell ändern sich die Dinge im Fußball. Während Ober-Grafendorf in den ersten drei Spielen prominenten Ausfällen Tribut zollen musste, pirschte sich der SC wieder an den Rest des Feldes heran. Der FCO will sich mit dem ersten Sieg im Frühjahr Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen, der SC will seine Aufholjagd fortsetzen. Im Herbst kassierten die St. Pöltner in Ober-Grafendorf eine bittere Niederlage. Das 2:1-Siegtor gelang Stephan Kolm damals erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Spitzenreiter empfängt Pottenbrunn

Tabellenführer Loosdorf bekommt es mit der SKVg Pottenbrunn zu tun, die im Frühjahr bereits Ratzersdorf (1:0) und Leonhofen (3:2) in die Schranken wies, gegen Karlstetten (1:3) aber zuletzt einen Dämpfer erhielt. Karlstetten muss im Heimspiel gegen Kapelln nachlegen, um angesichts der starken Verfassung des SC St. Pölten nicht ins Hintertreffen zu geraten. Der SV Ratzersdorf ist gegen Kirchberg nach der 0:2-Niederlage im Herbst auf Revanche aus. Selbiges gilt für den USC Mank, der gegen den USC Markersdorf einen Erfolg benötigt, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu sinken. Das 3:3 gegen Leonhofen gab der Mannschaft von Spielertrainer Richard Frank Auftrieb. Leonhofen bekommt es nach drei sieglosen Wochen mit dem FCU Gerersdorf zu tun. Die USG Alpenvorland empfängt die Union Hofstetten. Im Herbst hatte die Glaninger-Elf auswärts mit 3:2 die Oberhand behalten.

Termine:

Freitag, 17.30 Uhr: Leonhofen - Gerersdorf (Steigberger); 19.30 Uhr: Loosdorf - Pottenbrunn (Palgetshofer), Markersdorf - Mank (Tug).

Samstag, 16.30 Uhr: Alpenvorland USG - Hofstetten (R. Weber), Karlstetten - Kapelln (M. Günes), Ratzersdorf - Kirchberg/P. (Wallner), SC St. Pölten - Ober-Grafendorf (C. Krickl).