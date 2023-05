Wem gelingt der Befreiungsschlag?

Ein durchaus vorentscheidendes Spiel gibt es am Sonntagnachmittag in Kapelln. Die Heimischen können sich mit einem Sieg wohl den letzten verblieben Abstiegssorgen frühzeitig entledigen, werden aber ohnehin keine großen Sorgen um den Ligaverbleib haben (müssen). Anders sieht es beim Gegner aus: Hofstetten verlor zuletzt zuhause ein direktes Duell gegen Mank, die damit den ersten Sieg feierten. Könnte mit einer Pleite weiter ganz unten drinnen bleiben. Von unten raus wollen Mank und der SC St. Pölten. Während die Landeshaupstädter zuhause Leonhofen empfangen, geht es für Mank ebenfalls zuhause gegen Pottenrbunn in ein direktes Duell. Wenn Neo-Coach Jan Novak und seine Manker gewinnen, kann man einen großen Schritt machen und den Kontrahenten aus Pottenrbunn noch weiter in den „Abstiegsstrudel“ ziehen. Leonhofens Sektionsleiter Mathias Quintus sprach nach den letzten Niederlagen scherzhaft von einem „direkten Duell“ mit dem SC St. Pölten. Die Tabellensituation sieht natürlich ander aus, aber „wir wollen uns unsere starke Herbstsaison jetzt nicht zunichte machen. Gegen den SC wollen wir wieder einen Sieg.“

Ebenfalls wichtige Zählen für den Abstiegskampf braucht noch die USG Alpenvorland, die auswärts in Ratzersdorf eine schwierige Partie hat. Dazu kämpfen bei Ober-Grafendorf gegen Kalrstetten und Kirchberg gegen Markersdorf bereits am Freitagabend zwei Mal die Gäste, um wichtige Punkte. Beide können mit einem Sieg „zumindest entspannter“ in das Saisonfinish gehen.

An der Tabellenspitze tut sich weiterhin nichts. Die Meisterfrage ist mit dem ASK Loosdorf längst geklärt. Die Frage ist nur noch - wann ist es offiziell? An diesem Wochenende geht es rechnerisch noch nicht, ab dann sollte der Sekt aber kalt sein. Wichtig dafür: eigene Siege. Den nächsten will der ASK beim „Nachbarschaftsduell“ in Gerersdorf am Samstagnachmittag einfahren. Gibt es dort einen Sieg, dann darf der ASK seine Meisterfeier schon fast planen.