Der SC St. Pölten setzt seine Aufholjagd fort

SC St. Pölten - Gerersdorf 4:2. Zur ungewöhnlich frühen Anpfiffzeit um 10.30 Uhr ging am Ostermontag das Duell zwischen dem SC St. Pölten und dem FCU Gerersdorf über die Bühne. Die Hausherren, die im Unterschied zur Vorwoche wieder auf Abwehrchef Rilind Shemo und Rufi Jusufi bauen konnten, zeigten sich gut ausgeschlafen und gingen nach 16 Minuten durch Laurent Gashi in Führung. Nach optimalem Stanglpass von Michal Englman musste Gashi nur mehr den Fuß hinhalten. Fünf Minuten später stand es schon 2:0: Jusufi stellte bei einem Corner seine Kopfballstärke unter Beweis. Die Gerersdorfer fanden nie wirklich ins Spiel. „Wir waren schläfrig, immer einen Schritt zu spät, haben im Mittelfeld viel zu viele Räume hergeschenkt,“ sagt FCU-Spielertrainer Daniel Bayer, der die spielfreudigen SC-Kicker allzu oft im Eins-gegen-eins auf sich zukommen sah.

Osso als Gerersdorfer Geheimwaffe

Bayer hatte den Gegner offensiver erwartet und setzte – erstmals in der Saison – auf Alan Osso als Solospitze. Der an der Fußballakademie St. Pölten ausgebildete Zwei-Meter-Mann sollte vorne als Prellbock fungieren. Die Rechnung ging nicht auf. Der SC ließ sich oft tief fallen und überbrückte das Mittelfeld dann mit technisch sauberen Dribblings und Doppelpässen. „Das hat sehr gut funktioniert“, war SC-Trainer Enver Keci zufrieden. Kurz vor der Pause gab es zwei strittige Szenen. Bei einem vermeintlichen Foul an Jusufi im Strafraum ließ der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen. Im Gegenzug gab es Elfmeter, als Vedat Ibrahimi ein Alzerl zu spät in den Zweikampf kam und Adel Cekic die Einladung zum Fall dankend annahm. „Eine 50:50-Entscheidung. So etwas kann ich im Mittelfeld pfeifen. Bei einem Elfer müssen es mindestens 60:40 Prozent sein“, rechnete Keci vor. Mario Reicher unterließ Grübeleien, führte den Strafstoß aus und verkürzte in der 44. Minute auf 1:2.

Sportclub bleibt tonangebend

Das Tor hätte den Gästen wohl noch einmal Selbstvertrauen für die zweite Halbzeit geben können, doch der Effekt blieb aus, es spielte weiter der SC. Ahmet Oguz, Gashi und Jusufi vergaben die Chance auf das 3:1. Für das überfällige dritte Tor sorgte dann Englman, Gashi bereitete den Treffer mit einem Dribbling und einem perfekten Pass in die Schnittstelle vor (68.). Die Vorentscheidung war das noch nicht, da Mario Bertl nach einer Freistoß-Hereingabe durchlaufen und – unbehelligt von der SC-Verteidigung und Goalie Jakob Sumetsberger, der auf der Linie kleben blieb – den neuerlichen Anschlusstreffer erzielen konnte (71.).

Keci lobt Teamleistung

Doch aus dem Spiel heraus klappte bei Gerersdorf nicht viel, so richtig Spannung kam trotz des knappen Spielstandes nicht mehr auf. Als Englman neuerlich nach Assist von Gashi den Doppelpack schnürte (86.) war die Partie gelaufen. Der SC holte nun in drei Runden im Frühjahr mehr Punkte als im gesamten Herbst. Da auch die Konkurrenz punktete, bleiben drei bis vier Punkte Rückstand auf die vorderen Plätze. Für die St. Pöltner schaut die Fußballwelt nach dem starken Start nun aber wieder wesentlich freundlicher aus. Keci lobte seine Mannschaft: „Wir waren super diszipliniert, hatten mehr Ballkontakte, mehr Chancen. Heute haben wir super als Team harmoniert.“ Bayer konnte dem Gegner nur gratulieren: „Der SC war motivierter als wir, schneller im Kopf. Jusufi, Gashi und Zsak sind Spitzenkicker. Die drei haben uns teilweise allein aufgemacht, der SC ist wie ein warmes Messer durch Butter gefahren. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das war unser schlechtestes Spiel im Frühjahr.“

10.04.2023 10:30

Statistik:

SC St. Pölten - Gerersdorf 4:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (16.) Gashi, 2:0 (21.) Jusufi, 2:1 (44., Elfmeter) Reicher, 3:1 (68.) Englman, 3:2 (71.) Bertl, 4:2 (86.) Englman

Karten: Gashi (40., Gelbe Karte Foul), Jusufi (43., Gelbe Karte Kritik), Rychnovsky (89., Gelbe Karte Unsportl.), Alimi (70., Gelbe Karte Foul), Oguz (85., Gelbe Karte Unsportl.)Bayer (83., Gelbe Karte Kritik), Haiderer (86., Gelbe Karte Kritik), Dirnegger (90., Gelbe Karte Foul)

SC St. Pölten: Völk (64. Özer), Rehak, Gashi (77. Rychnovsky), Shemo, Zsak, Englman, Ibrahimi, Oguz, Jusufi, Sumetsberger, Alimi (89. Sauer)

Gerersdorf: Dirnegger, Sajak, Reicher, Cekic, Osso (HZ. Langstadlinger), Bertl, Haiderer, Memic (83. Wurm), Bayer, Hinterhofer (65. Jalaksa), Horak

98 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü