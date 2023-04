Alimi-Goldtor lässt SC St. Pölten jubeln

Werbung

SC St. Pölten - Ober-Grafendorf 1:0. Wie bei seinen bisherigen drei Auftritten im Frühjahr, ging der SC St. Pölten auch gegen den FC Ober-Grafendorf früh in Führung: In der 8. Minute setzte Lukas Völk nach Vorarbeit von Laurent Gashi Flügelspieler Liridon Alimi in Szene, Ober-Grafendorfs Innenverteidiger Georg Kolenprat verhaspelte sich im Laufduell, Alimi beförderte den Ball im Rutschen über die Linie. “Da hat er sich sehr gut durchgesetzt”, freute sich SC-Trainer Enver Keci für den Torschützen. Der 34-jährige, der sich in der Wintervorbereitung einen Stammplatz erarbeitet hatte, jubelte über sein zweites Saisontor. Ober-Grafendorf hatte danach mehr vom Spiel, doch der SC hatte die Gäste gut unter Kontrolle. Der Vizemeister kam zu keiner klaren Torchance und konnte sich bei Goalie Mathias Klarer, der im Eins-gegen-eins gegen Ahmet Oguz die Oberhand behielt, bedanken, dass es zur Pause nur 1:0 stand.

Klarer hält Ober-Grafendorf im Spiel

Nach dem Seitenwechsel war es ein ähnliches Bild. Der SC ließ Ober-Grafendorf kommen, war aber die gefährlichere Mannschaft. Gashi scheiterte am neuerlich glänzend reagierenden Klarer, auch Ahmet Oguz ließ eine sehr gute Chance auf das 2:0 aus. Der FCO war auf Standards angewiesen, um zu Abschlüssen zu kommen. Ein solcher hätte fast zum Ausgleich geführt, doch die SC-Abwehr konnte bei einem Versuch von Markus Dotter noch auf der Linie klären. Ober-Grafendorfs Abwehrchef war bei den Gästen der gefährlichste Mann. In den letzten zehn Minuten versuchte es FCO-Trainer Thomas Baumgartner mit der Brechstange und funktionierte Dotter zum Stürmer um.

Keci: “Abstiegskampf pur”

Am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. Der SC St. Pölten führt weiterhin die Frühjahrstabelle an und hat nächste Woche gegen die USG Alpenvorland die Chance, die Rote Laterne abzugeben. “Wir haben sehr diszipliniert gespielt, sehr gut verteidigt, haben Ober-Grafendorf nicht viel Platz gelassen”, war Keci zufrieden. “Das war Abstiegskampf pur. Es macht mich stolz, mit dieser Mannschaft zu spielen. Es war ein verdienter Sieg, wir hatten die besseren Chancen.” Baumgartners Befund fiel gleich aus wie der nach dem letzten Spiel: “Ich kann niemandem das Bemühen absprechen, wir haben die Zweikämpfe angenommen und unsere Chancen gesucht. Aber in der Offensive hat wieder einmal der Nachdruck gefehlt. Wenn Dotter unser gefährlichster Spieler ist, müssen sich die anderen einfach hinterfragen.”

22.04.2023 16:30

Statistik:

SC St. Pölten - Ober-Grafendorf FC 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Alimi

Karten: Alimi (26., Gelbe Karte Foul)Kolenprat (49., Gelbe Karte Foul)

SC St. Pölten: Gashi (67. Krasniqi), Shemo, Rehak, Englman, Sumetsberger, Jusufi, Zsak, Oguz, Bawaronschütz (90+1. Hofegger), Alimi (82. Sarcevic), Völk

Ober-Grafendorf FC: Kolm, Kolenprat, Pejic (59. Paukowitsch), Dotter, Kaufmann, Datzreiter, Vorstandlechner (80. Seljmani), Bäuchler, Hamiti, Klarer, Balazs

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Krickl