USG Alpenvorland schiebt dem SC einen Riegel vor

SC St. Pölten - USG Alpenvorland 0:2. Nach dem starken Frühjahrsstart mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen hatte das einst abgeschlagene Schlusslicht SC St. Pölten im Heimspiel gegen die USG Alpenvorland die Chance, mit einem Sieg die Rote Laterne abzugeben. Das Spiel begann aus Sicht der Hausherren vielversprechend: Lukas Völk drang in der 2. Minute in den Strafraum ein, überhob dabei einen Verteidiger und brachte sich in Schussposition, um allerdings im letzten Moment von den Beinen geholt zu werden. “Das hätte einen Elfmeter sein müssen”, meint Walter Steindl, der sportliche Leiter des SC. Dem Schiedsrichter war es aber zu wenig für einen Pfiff, er ließ die Partie weiterlaufen. Für USG-Innenverteidiger Matthias Schrittwieser war wenig später Schluss, Tobias Kerschner ersetzte ihn in der 6. Minute. “Wegen einer Knöchelverletzung”, sagt USG-Coach Alexander Glaninger.

Gemüter erhitzen sich

Mit Enver Keci und Glaninger an der Seitenlinie – beide sind auf der Trainerbank weder für Duldsamkeit noch für eine blumige Ausdrucksweise bekannt – kamen bald Emotionen in die Partie. Der SC war 30 Minuten lang überlegen, die USG-Verteidigung blieb aber sattelfest. Der Schiedsrichter zog bald den Zorn Kecis auf sich. “Er hat einseitig gepfiffen. Der Gegner muss in der ersten Halbzeit fünf Gelbe bekommen”, sagt der SC-Coach. Steindl stellt klar: “Es war wahrscheinlich nicht das beste Spiel des Schiedsrichters, ganz sicher aber auch nicht das beste Spiel von uns. Wir haben uns provozieren lassen. Das sollte erfahrenen Spielern nicht passieren.”

Duda trifft zur Führung

Nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste einen Warnschuss ab, SC-Goalie Jakob Sumetsberger konnte sich aber auszeichnen. In der 54. Minute war er geschlagen: Rene Duda traf via Stange ins Tor. “Da haben wir nicht gut verteidigt”, sagt Steindl. SC-Kapitän Rufi Jusufi ließ sich nach dem Gegentor zu einer Unsportlichkeit hinreißen und sah dafür die Gelb-Rote Karte (54.). “Natürlich wurde er provoziert”, gibt Glaninger zu. Steindl weiß: “Das muss man einfach ignorieren.” Der Sportclub jedenfalls war längst mit sich selbst und mit dem Referee beschäftigt und fand nicht mehr ins Spiel zurück. Dennis-Romario Raducanu traf in abseitsverdächtiger Position zum 2:0 (64.). Dem Schiedsrichter stand kein Assistent zur Verfügung.

Steindl: “Haben verdient verloren”

Danach war das Spiel gelaufen. Die USG brachte den St. Pöltnern die erste Niederlage im Frühjahr bei und verbesserte sich in der Tabelle auf den zehnten Platz. Keci verweigerte Glaninger nach dem Spiel den Handshake. Der SC-Coach bleibt aber dabei: “Der Schiri hat das Spiel zerstört.” Glaninger lobte seine Mannschaft und hob Aushilfsgoalie Adrian Danciu hervor, der nach seinem Kurzeinsatz letzte Woche erstmals nach einer fünfjährigen Pause wieder über 90 Minuten im Einsatz war und sein Tor sauber hielt. “Aber er ist auch nicht richtig geprüft worden. Wir haben sehr gut verteidigt. Der SC hat keinen Torschuss gehabt.” Steindl fasst zusammen: “Wir haben nicht unsere Leistung gebracht und haben es uns durch Undiszipliniertheiten selbst schwer gemacht. Der Gegner hat diszipliniert gespielt. Auch wenn ein paar Fehlentscheidungen dabei waren: Wir haben verdient verloren.”

29.04.2023 16:30

Statistik:

SC St. Pölten - Alpenvorland USG 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54.) Duda, 0:2 (64.) Raducanu

Karten: Jusufi (38., Gelbe Karte Kritik), Sumetsberger (82., Gelbe Karte Unsportl.), Ibrahimi (32., Gelbe Karte Foul), Shemo (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Keci (74., Gelbe Karte Kritik), Jusufi (54., Gelb/Rote Karte Unsportl.)Forafellner (44., Gelbe Karte Foul), Schnetzinger (55., Gelbe Karte Foul), Raducanu (86., Gelbe Karte Foul), Forafellner (82., Gelbe Karte Unsportl.), Kerschner (66., Gelbe Karte Unsportl.)

SC St. Pölten: Shemo, Sumetsberger, Jusufi, Völk (66. Sarcevic), Englman, Krasniqi, Alimi (HZ. Bawaronschütz), Zsak, Ibrahimi (77. Hofegger), Oguz, Rehak

Alpenvorland USG: Duda, Gschwandtner, Kerschner Elias, Schrittwieser (6. Kerschner), Lasselsberger, Schnetzinger (66. Forafellner), Danciu, Pfeiffer, Raducanu (90. Kalkus), Riegler, Forafellner Manuel

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomislav Ivankovic