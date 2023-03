Gerersdorf fügt Kirchberg erste Heimniederlage zu

Beide Mannschaften benötigten im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause keine Anlaufzeit, fanden gut in die Partie. Es entwickelte sich ein temporeiches, intensives Spiel, in dem Gerersdorf nach 12 Minuten zum ersten Mal jubeln durfte. Ein lehrbuchmäßiger Konter führte zum 1:0. Mario Bertl setzte Marko Kolundzija in Szene, der am Flügel freie Bahn hatte und den Ball dann zum mitgelaufenen Alexander Dirnegger hereingab. Dirnegger nahm sich den scharfen Stanglpass noch einmal an und schloss staubtrocken ab.

Hecko gleicht aus

Kirchberg zeigte sich nach dem Gegentor jedoch unbeeindruckt und schlug in der 24. Minute durch Frantisek Hecko zurück. Nach einem Outeinwurf vertändelte Gererdorf den Ball, dann ging es schnell: Bei einem Doppelpass schlüpfte Hecko zwischen dem Innenverteidigerduo der Gäste hindurch, der Slowake verwertete die Chance staubtrocken zum 1:1. Gerersdorf hatte aber die richtige Antwort auf Lager, Außenverteidiger Mark Langstadlinger flankte in den Strafraum, Mario Reicher kam mit Tempo und scherzelte den Ball ins Tor. Kirchbergs Verteidigung hatte offenbar auf Abseits spekuliert, sich dabei aber grob verschätzt, was SCK-Trainer Marian Kocis ärgerte. Er hatte seine Mannschaft nicht viel vorzuwerfen, die Gäste waren an diesem Tag einfach auch hocheffizient.

Kirchberg wird offensiver

20 Minuten vor und 20 Minuten nach der Pause wogte das Spiel ohne größere Höhepunkte zwischen Sechzehner und Sechzehner hin und her. Bei Kirchberg hatte Innenverteidiger Eric Engl die Chance auf das 2:2, als er aus kurzer Distanz zum Kopfball kam. In der zweiten Halbzeit stellte Kocis von einer Dreierkette auf eine Viererkette und wurde offensiver. Ein indirekter Freistoß – der Schiedsrichter entschied, dass FCU-Goalie Jacek Sajak den Ball zu lange in der Hand gehalten habe – wurde von einer Menschenmauer der Gäste geblockt. Das nächste Tor gelang wieder Gerersdorf: Spielertrainer Daniel Bayer eroberte den Ball und leitete einen Angriff ein. Über Dirnegger kam das Spielgerät zu Kolundzija, der mit seinem Schlenzer aufs lange Eck an SCK-Schlussmann Tobias Vorlaufer scheiterte. Doch Stefan Hinterhofer stand goldrichtig und nützte den Abstauber für sein erstes Saisontor (68.).

Eigentor sorgt für Spannung

Die Entscheidung war das noch nicht, da Kirchberg sich nicht hängen ließ und noch einmal herankam. Adel Cekic versuchte einen Stanglpass von Hecko zu blocken, doch beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor (73.). Im Finish warfen die Pielachtaler noch einmal alles nach vorne. Und um ein Haar wäre den auch noch der Ausgleich gelungen, doch ein abgefälschter Schuss ging kurz vor Schluss nur an die Stange. „Da hatten wir Glück“, weiß Bayer. „Für mich war es ein knapper, aber verdienter Sieg. Wir waren die aktivere und effektivere Mannschaft. Dass Kirchberg ein starker Gegner ist, war von Anfang an klar.“ Kocis hatte wenig zu bekritteln: „Wir haben nach dem 3:1 nicht aufgegeben. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben uns ein, zwei Stellungsfehler geleistet. Die hat Gerersdorf mit den Toren eiskalt bestraft.“

Kirchberg / P. - Gerersdorf 2:3 (1:2)

Samstag, 25. März 2023, Kirchberg, 130 Zuseher, SR Emrah Koyuncu

Tore:

0:1 Alexander Dirnegger (12.)

1:1 Frantisek Hecko (24.)

1:2 Mario Reicher (26.)

1:3 Stefan Hinterhofer (68.)

2:3 Adel Cekic (73., Eigentor)

Kirchberg / P.: T. Vorlaufer - M. Pechatschek, M. Smalik, M. Pfeiffer, E. Engl - S. König - F. Hecko - M. Berger (70. M. Daxböck) - M. Blazej - D. Kurtanovic (84. M. Bertl) - D. Szlezak (60. M. Kirchschlager); M. Omerovic, B. Schindelars, C. Springer

Trainer: Marian Kocis

Gerersdorf: J. Sajak, D. Bayer, S. Hinterhofer, A. Cekic, A. Dirnegger (72. M. Horak), M. Langstadlinger (87. N. Memic), M. Bertl, M. Kolundzija, F. Haiderer, M. Reicher (90. E. Cekic), L. Cepera; M. Czap, P. Haubenwallner, C. Strauß

Trainer: Daniel Bayer

Karten:

Gelb: Matthias Berger (28., Foul) bzw. Felix Haiderer (25., Unsportl.), Adel Cekic (35., Foul), Mario Reicher (47., Unsportl.), Mark Langstadlinger (75., Foul)