Herbstmeister siegt nach zweimaligem Rückstand

Der SV Karlstetten hatte in seinem Auftaktspiel im Prinzip nichts zu verlieren. Gegen den Saisondominator aus Loosdorf musste Karlstettens Coach Andi Heher einige Leistungsträger vorgeben, Roman Mader war verletzt, das Trio Patrick Jeannin, Romario Schinkels und Florian Wurm war gesperrt. Es gab vor diesem Duell nicht viel, das für die Hausherren sprach. Doch der Außenseiter ging überraschend in Führung. Ob es eine Flanke oder ein Schuss war, das Florian Ackerling in der 13. Minute produzierte, sei dahingestellt – jedenfalls fand der Ball den Weg ins Tor. ASK-Goalie Patrick Dallinger konnte ihn nicht mehr entscheidend ablenken und schlug sich den Ball ins eigene Netz.

Eigentor folgt auf Eigentor

Sieben Minuten später fiel noch ein Eigentor, diesmal auf der gegenüberliegenden Seite: Ein Loosdorfer Corner wurde mit dem Kopf verlängert, Karlstettens neuer Abwehrchef Jakub Nemec konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Luft auflösen und fälschte ihn ins Tor ab, es stand 1:1 (20.). Doch die Gastgeber schafften es kurz danach noch einmal, in Führung zu gehen: Mateo Sivric stellte im Familienduell gegen seinen Bruder Robert mit einer schönen Aktion auf 2:1 (22.). „Wir haben unsere Sache in den ersten 45 Minuten wirklich hervorragend gelöst, sind kompakt gestanden, vorne sind die hohen Bälle angekommen, das hat super funktioniert“, sagt Karlstettens Sektionsleiter Gerhard Scherner. Doch kurz vor der Pause versetzte Torgarant Markus Gruber den Ambitionen des Underdogs einen Dämpfer (40.).

Karlstetten kommt unter die Räder

Nach dem Seitenwechsel wurde Loosdorf dann immer stärker, Karlstetten geriet unter Druck und konnte sich nicht mehr befreien, die individuellen Fehler wurden immer mehr. Die Konsequenz daraus: Elvis Dirvaru (62.) und Gruber (66.) stellten die Weichen auf Auswärtssieg. Michal Sojka legte den fünften Treffer seiner Mannschaft nach, Gruber fixierte mit seinem 28. Saisontor den 6:2-Enstand. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr vorhanden, haben viel zu viele einfache Fehler gemacht“, weiß Scherner. „Loosdorf hat uns überrollt. Aber wenn sie einmal in Fahrt kommen, dann sind sie auch schwer zu stoppen. Da sind wir nicht die ersten, denen es so geht.“

Karlstetten - Loosdorf 2:6 (2:2)

Sonntag, 26. März 2023, Gansbach, 136 Zuseher, SR Tomasz Romaniuk

Tore:

1:0 Patrick Dallinger (13., Eigentor)

1:1 Jakub Nemec (20., Eigentor)

2:1 Mateo Sivric (22.)

2:2 Markus Gruber (40.)

2:3 Elvis Dirvaru (62.)

2:4 Markus Gruber (66.)

2:5 Michal Sojka (75.)

2:6 Markus Gruber (84.)

Karlstetten: N. Graschopf - R. Vanis - J. Schelberger, F. Temper, M. Luger (70. P. Maier), M. Sivric, J. Kosorin - J. Nemec - F. Ackerling - T. Zuser (80. T. Schmalek) - A. Häusler (63. P. Atzinger); P. Blauensteiner, A. Plank

Trainer: Andreas Heher

Loosdorf: P. Dallinger - R. Sivric, M. Biber - E. Dirvaru, D. Gulas (78. T. Honl) - V. Rülling, G. Gajdos (86. P. Strizik) - M. Gruber - M. Sojka, M. Wetzel, D. Heher (HZ. M. Unger); D. Zofall, P. Mayr, L. Stern

Trainer: Michael Scheibenpflug

Karten:

Gelb: Franz Temper (60., Foul) bzw. Elvis Dirvaru (12., Unsportl.)