Kapelln besiegelt Ober-Grafendorfs Katastrophenstart

Beim FC Ober-Grafendorf gab es einem Tag vor dem Meisterschaftsstart noch eine Hiobsbotschaft: Fabian Diendorfer zog sich im Abschlusstraining einen Riss der Achillessehne zu und wird im ganzen Kalenderjahr 2023 nicht mehr einsatzfähig sein. Der 25-jährige Torjäger wurde in seiner jungen Karriere immer wieder von langen Verletzungspausen zurückgeworfen, dreimal schon war er wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht. Nach der Knöchelverletzung von Stefan Berndorfer ist Diendorfers Out der zweite gewichtige Ausfall bei Ober-Grafendorf.

Baumgartner: „Haben immer noch Qualität“

FCO-Trainer Thomas Baumgartner machte keinen Hehl daraus: „Uns fehlen unsere zwei stärksten Spieler. Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt. Ich bin aber überzeugt, dass wir immer noch einen qualitativ guten Kader haben.“ Zur ungewöhnlich frühen Anpfiffzeit am Sonntag – um 11 Uhr nach der Zeitumstellung – konnte die Mannschaft die vom Coach attestierte Qualität noch nicht unter Beweis stellen. Die Gäste vom FC Kapelln schafften es, Ober-Grafendorfs Offensive ganz aus dem Spiel zu nehmen. Auf der anderen Seite des Feldes tauchte Kapellns Richard Modrovics alleine vor Mathias Klarer auf, Klarer reagierte aber glänzend und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand.

Weiter im Takt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht, Kapelln war der Führung näher, Martin Lukic vergab nach einem Corner eine gute Chance auf das 1:0. Bei Ober-Grafendorf musste sich dann Routinier Stephan Kolm aufgrund von Knieproblemen austauschen lassen (58.). Innenverteidiger Georg Kolenprat knöchelte um, seine Position nahm der 17-jährige Tobias Rogl ein, der zu seinem ersten längeren Kampfmannschaftseinsatz kam (61.) und eine gute Leistung zeigte. Beim Gegentor war er unbeteiligt. Modrovics drehte einen Freistoß in den Strafraum, Klarer verschätzte sich und unterlief den Ball, der über ihn hinweg ins lange Eck segelte (62.).

Karner: „Haben uns super präsentiert“

Baumgartner nahm den 19-jährigen Tormann in Schutz: „Er hat uns in der letzten Saison schon viele Partien gerettet und hat sich auch in der Vorbereitung überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen.“ Für Klarer, der fast im ganzen Herbst aufgrund eines Kieferbruchs außer Gefecht war, war es ein unglückliches Pflichtspielcomeback. Seine Teamkollegen waren an diesem Tag außer Stande, dem Spiel noch eine Wende zu geben. FCK-Torhüter Adin Mehmedovic hatte mit den Flanken des Gegners keine Mühe. An den drei Punkten für Kapelln gab es nichts zu rütteln. „Wir haben Ober-Grafendorf einfach nicht ins Spiel kommen lassen“, war FCK-Trainer Daniel Karner zufrieden. „Wir waren lauffreudig und haben uns super präsentiert.“ Baumgartner weiß: „Wir haben uns die Schneid abkaufen lassen. Das war einfach zu wenig Aggressivität. Wir haben fast keine zweiten Bälle gewonnen und hatten in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss.“

Ober-Grafendorf FC - Kapelln 0:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Ober-Grafendorf, 220 Zuseher, SR Franz Steigberger

Tore:

0:1 Richard Modrovics (62., Freistoß)

Ober-Grafendorf FC: M. Klarer, M. Dotter, T. Bäuchler, F. Datzreiter, R. Vorstandlechner, B. Hamiti, M. Kaufmann, S. Kolm (58. K. Paukowitsch), M. Pejic, O. Balazs, G. Kolenprat (61. T. Rogl); A. Böswarth, M. Zeilinger, F. Posch

Trainer: Thomas Baumgartner

Kapelln: A. Mehmedovic - T. Palka - J. Hayden, D. Boros, C. Rödl, R. Modrovics, P. Brieška (65. M. Iovan) - P. Grassl (83. B. Nemec), M. Lukic - P. Ringler - N. Kerschner (65. G. Nährer); S. Nemec, L. Schleifer, M. Schwarz

Trainer: Daniel Karner

Karten:

Gelb: keine bzw. Benjamin Nemec (89., Foul)