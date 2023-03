Leonhofen besiegt Hofstetten zum Rückrundenstart

Mit dem Sieg zum Start in Rückrunde bleibt Leonhofen an Loosdorf (die erst nach Leonhofen spielten) dran. Vor heimischer Kulisse (175 Zuseher) geht der FCL als Sieger hervor. Gegen Hofstetten, wo es im "Hinspiel" im Herbst einen furiosen 6:1-Sieg der Leonhofner gab, gehen die Hausherren erneut als Sieger hervor. Dabei konnten die Heimischen einmal mehr auf den starken Patrick Brachner bauen, der gleich zwei Treffer beisteuerte. Den ersten davon nach gut einer halben Stunde (16. Spielminute) zum 1:0.

Hofstetten kommt nicht mehr ran

In der Folge hat Leonhofen eine starke Phase, erzielte alle ihre Treffer des Spiels binnen einer knappen Viertelstunde (18 Minuten) und zieht damit davon. Nach dem 1:0 durch Brachner schnürt der Mittelfeldakteur seinen Doppelpack. Neun Minuten nach dem ersten Treffer folgt der Zweite (25. Minute). Die Gäste bekommen in dieser Phase das Spiel nicht in den Griff und der FCL nutzt das eiskalt aus. In der 34. Minute erzielt nach Brachner-Doppelpack Marcel Zeilinger das 3:0 und sorgt damit schon für eine Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang kommt Hofstetten dann nicht mehr ran. Das 3:1 per Elfmeter durch Michael Fuchs sollte der einzige Treffer der Gäste bleiben. Somit kam kaum mehr Spannung auf und die Mannschaft von Joachim Koll feiert einen 3:1-Heimsieg zum Rückrundenstart.

Mathias Quintus, Sportlicher Leiter, FC Leonhofen: "Insgesamt ein verdienter Sieg für uns. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir richtig gut, dann hat etwas die Spannung gefehlt."

Wolfgang Janisch, Trainer Union Hofstetten: „Wir haben die erste halbe Stunde verschlafen, Leonhofen hat mit Herz gespielt und uns die Schneid abgekauft. Trotzdem: Wenn der Freistoß von Burger nicht an die Stange geht, sondern ins Tor, und Grossmann bei seiner Chance die Ecke trifft, dann steht es zur Pause 3:2 – ohne dass wir wissen warum. In der zweiten Halbzeit waren wir besser. Nach dem 3:1 haben wir alles nach vorne geworfen, da hat uns das nötige Glück gefehlt, um den Anschlusstreffer zu machen. Aber gut: Wenn man so in ein Spiel startet wie wir, dann hat man auch keinen Punkt verdient.“

Leonhofen - Hofstetten 3:1 (3:0)

Samstag, 25. März 2023, St. Leonhard/Forst, 175 Zuseher, SR Bernhard Streitner

Tore:

1:0 Patrick Brachner (16.)

2:0 Patrick Brachner (25.)

3:0 Marcel Zeilinger (34.)

3:1 Michael Fuchs (70., Elfmeter)

Leonhofen: J. Kaufmann, D. Aigner, R. Artmayr, M. Luger (91. F. Gansberger), T. Skrzyszowski, N. Reiterlehner (85. N. Funiak), H. Schmid (HZ. A. Steinwander), C. Haas, M. Zeilinger (77. M. Brandhofer), J. Schmidt, P. Brachner; M. Riedl, F. Racher

Trainer: Joachim Koll

Hofstetten: T. Stachelberger - B. Klauser (54. T. Decker), L. Krcmarik, J. Sauprigl - M. Grossmann - D. Gonda (54. G. Gruber) - E. Burger - M. Obermaier - Y. Jung (77. N. Pichlmaier) - M. Fuchs, T. Putzenlechner (80. L. Zöchinger); M. Kern, L. Ziegelwagner

Trainer: Wolfgang Janisch

Karten:

Gelb: Hannes Schmid (45., Foul), Robert Artmayr (63., Unsportl.), Christopher Haas (69., Foul), Anton Steinwander (71., Foul), Michael Luger (89., Unsportl.) bzw. Michael Grossmann (63., Foul), Lukas Krcmarik (82., Foul)