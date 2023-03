Pottenbrunn bricht den Derbyfluch

Fünf Anläufe hatte die SKVg Pottenbrunn seit ihrem Aufstieg im Jahr 2019 genommen, fünfmal hatte es im Nachbarschaftsduell gegen den SV Ratzersdorf nicht zu einem Punkt gereicht, auch im letzten August ging der Sieg an die Mannschaft von Trainer Stefan Windl (1:0). Vor dem sechsten Vergleich waren die Pottenbrunner zuversichtlich: Im Gegensatz zum Herbst waren mit Patrick Bauer und Alyas Hamkar zwei wichtige Spieler wieder mit von der Partie, auch Abdul Grönebaum stand wieder in der Startelf. Der SVR hingegen hatte in den letzten Wochen der Vorbereitung immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen gehabt und konnte sein Potential auch im Auftaktspiel nicht voll ausschöpfen. Vor einer stattlichen Derbykulisse mit 350 Zuschauern brauchten beide Teams, um auf Betriebstemperatur zu kommen. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit sah man auf beiden Seiten wenig Zusammenhängendes. Auch Torchancen waren rar gesät. Ein Schuss der Pottenbrunner ging aus spitzem Winkel nur ins Außennetz.

Hamkar holt Elfmeter heraus

In den 15 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste ihre beste Phase. Michael Halm hatte nach einem Standard die Kopfball-Chance. Doch aus dem Spiel heraus wollte kein Tor gelingen, ein Elfer musste her. Nach einem Ratzersdorfer Ballverlust im Mittelfeld konnte Hamkar einmal seine Schnelligkeit ausspielen, SVR-Winterneuzugang Nicoals Krumböck brachte den Stürmer an der Strafraumgrenze zu Fall. Die Hausherren reklamierten, das Foul sei außerhalb gewesen, der regionalligaerfahrene Schiedsrichter war sich aber sicher und zeigte auf den Elfmeterpunkt. SKVg-Kapitän Mario Steininger übernahm die Verantwortung und traf flach ins Eck. SVR-Goalie Philipp Hintermeier entschied sich für die richtige Seite, doch der Schuss war zu platziert (60.).

Schlussoffensive bringt nichts ein

Mit der Führung im Rücken verlagerten sich die Pottenbrunner zunehmend aufs Verteidigen. Beim SVR brachte Windl zwei frische Offensivkräfte, doch weder Baran Caner noch Mario Mosböck konnten dem wiedergenesenen Stefan Reichard im Tor der SKVg gefährlich werden. Für Ratzersdorf ergab sich noch eine kleinere Standard-Serie, eine zwingende Ausgleichschance aber bot sich nicht. Die Gäste-Abwehr war auch in der Schlussphase sattelfest. So jubelten die Pottenbrunner über den ersten Derbysieg in einem Meisterschaftsspiel seit 17 Jahren – zwischen 2006 und 2019 waren die beiden Klubs teilweise durch zwei Spielklassen getrennt. Für die SKVg waren es auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Windl: „Nachbar-in-Not-Aktion“

„Fußballerisch war das schwach von beiden Seiten“, sagt Ratzersdorfs Trainer Stefan Windl. „Man hat gemerkt, sie brauchen die Punkte und wir sind irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Das Tor war ein Geschenk, da hätten wir einfach besser verteidigen müssen. Das war schon ein bisschen eine Nachbar-in-Not-Aktion.“ Pottenbrunns Trainer Philipp Brunnerweiß: „Ein Leckerbissen war es sicher nicht, wir haben ein bisschen nervös gewirkt. Aber wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt“, sagt Brunner. „Spielerisch werden wir uns sicher noch steigern.“

Ratzersdorf - Pottenbrunn 0:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, St. Pölten, 350 Zuseher, SR Thomas Willhalm

Tore:

0:1 Mario Steininger (60., Elfmeter)

Ratzersdorf: P. Hintermeier - G. Humpelstetter, N. Schilcher (75. B. Caner), T. Baumann - A. Primorac - A. Köck - L. Lahmer (85. M. Celik) - L. Sunk (56. R. Ramssl) - N. Krumböck, K. Kaltenbrunner - M. Wimmer (75. M. Mosböck); M. Frank, D. Klaus

Trainer: Stefan Windl

Pottenbrunn: S. Reichard, M. Suran, D. Köttstorfer, M. Halm, M. Steininger (81. R. Degirmencioglu), M. Riedler (90+2. L. Wang), A. Hamkar, A. Grönebaum (HZ. L. Marjanovic), P. Bauer, D. Filzwieser, M. Lindner; M. Ederer, F. Doppel, E. Aiwu

Trainer: Philipp Brunner

Karten:

Gelb: Nico Schilcher (26., Foul), Nicolas Krumböck (59., Unsportl.) bzw. Markus Riedler (67., Unsportl.)