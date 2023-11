In Hofstetten leuchtet's jetzt mit LED

Künftig wird's heller - und energieeffizienter! In den letzten Wochen hat sich nicht nur sportlich einiges getan, sondern es wurde auch fleißig an der Infrastruktur der Hofstettner Sportanlage gearbeitet! „Wir haben uns entschieden, die Flutlichtanlage auf unserem Haupt- und Trainingsplatz auf neue LED-Technologie zu tauschen“, schildert Finanzreferent Rudolf Grünbichler.

Nach 19 Jahren hatte die alte Anlage beim Heimspiel gegen Kirchberg ihren letzten Einsatz. Danach wurden die alten 2000 Watt Strahler demontiert (24 Stück) und gegen 74 LED-Strahler getauscht! Der Anschlusswert der Anlage am Hauptspielfeld konnte dadurch von 48KW auf 22KW reduziert werden ( ein Minus von 54 Prozent) Auch am Trainingsplatz konnte der Anschlusswert um 17KW reduziert werden! Die Flutlichtanlage wurde von der Firma Store+More GmbH aus Wien geliefert, unterstützt bei der Montage durch den Hofstettner Betrieb ELotech GmbH & Co KG.

PV-Anlage soll Großteil des Energiebedarfs decken

Weiters wurde am Clubgebäude eine neue Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30KWp fertig gestellt und in Betrieb genommen. Diese kann zukünftig einen großen Teil der benötigten Energie decken und die Energiekosten reduzieren. Auch hier hat die Firma Elotech GmbH & Co KG die Montagearbeiten durchgeführt. Die Klubführung: „Es freut uns, mit diesen beiden großen Investitionen einen Beitrag zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz leisten zu können!“

Die Sportunion Hofstetten-Grünau möchte sich beim Land NÖ, beim NÖFV, der Sportunion Niederösterreich und bei der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau für die Unterstützungen herzlich bedanken: „Ohne diese Förderungen wären diese Investition nicht möglich gewesen!“