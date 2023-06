Knipser Köberl kommt

Beim SV Ratzersdorf wird im Sommer eine Ära zu Ende gehen, wenn Stefan Windl nach sieben Jahren das Traineramt in die Hände von Andreas Veitinger übergeben wird. Der Wechsel auf der Trainerbank steht bereits seit Längerem fest. Nun gab der Verein auch die ersten Sommertransfers bekannt.

Ein „Bulle“ für die Box

Wilhelmsburgs Fabian Köberl soll künftig den Angriff verstärken. Der 23-Jährige kam bei seinem Stammverein auf 45 Tore in 90 Spielen und erzielte in der aktuellen Saison 19 Treffer in 23 Partien. Ein Torjäger wie der bullige Mittelstürmer hat dem SVR im letzten Jahr gefehlt. „Eine Saison ohne gelernten Stürmer ist genug“, fand Obmann Andreas Hintermeier.

Ratzersdorf wird außerdem wieder auf Christoph Speiser setzen können. Das Eigengewächs kehrt nach zwei Jahren in Spratzern zurück. Der 21-Jährige kam 2022/23 auf 17 Einsätze in der 1. Landesliga. Er wird im September seine Grundausbildung beim Bundesheer starten. Spratzerns sportlicher Leiter Jochen Hnilicka hofft auf ein späteres Comeback im ASV-Dress.