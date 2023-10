Trainerwechsel in Ratzersdorf

Der SV Ratzersdorf und Trainer Andreas Veitinger haben nach dem neunten Spieltag Konsequenzen gezogen und die Zusammenarbeit beendet. Nach einem Gespräch am Dienstag kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass es besser sei, getrennte Wege zu gehen. Acht Punkte waren der magere Ertrag einer bislang durchwachsenen Saison.

Veitinger war im Frühjahr als Nachfolger von Langzeit-Coach Stefan Windl verpflichtet worden. Für den 32-jährigen Vorstufenleiter des LAZ in Rabenstein und vormaligen Co-Trainer bei den SKN-Frauen war es die erste Trainerstation im Herrenbereich. Die Ausgangssituation war nicht einfach: Nach einem schwachen Frühjahr standen beim SVR eine Reihe von Leistungsträgern nicht mehr zur Verfügung, Gerald Humpelstetter und Mario Mosböck beendeten ihre Karriere, Lukas Lahmer legte eine Pause ein, Maximilian Wimmer und Thomas Baumann fielen verletzungsbedingt aus. Can Koyun absolvierte ebenfalls kein Spiel mehr.

Umbruch im Sommer

Der Klub versuchte die Positionen im Sommer qualitativ nachzubesetzen, holte für die Abwehr den erfahrenen Adel Cekic als Ersatz für Humpelstetter, für die Offensive die Spratzerner Dominik Heinzl und Christoph Speiser, dazu Nils Petermann aus dem SKN-Nachwuchs sowie 2.-Klasse-Goalgetter Fabian Köberl aus Wilhelmsburg. Doch die neu formierte Mannschaft konnte den Erwartungen nicht ganz gerecht werden. Als mitentscheidend für das schlechte Abschneiden erwies sich dann auch die Verletzung von Stammgoalie Philipp Hintermeier in der 2. Runde, die personell nicht kompensiert werden konnte. “Aber wenn der Tormann unsicher ist, dann muss ich als Mannschaft auch einfach versuchen, Schüsse zu blocken, oder einmal ein taktisches Foul machen. Dafür waren wir zu nett”, sagt Veitinger. Er hätte sich auf dem Platz mehr Gegenwehr gewünscht: “Wenn der Ball weg ist, lassen einige den Kopf hängen. Da hat die Rückwärtsbewegung nicht gepasst.” Knackpunkt sei die Partie gegen Kirchberg gewesen, als Ratzersdorf eine 3:0-Führung verspielte. “Danach waren alle leer.”

Enttäuschte Erwartungen

Veitinger betont, dass die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen geschah: “Ich glaube, dass ich mit meiner sportlichen Einstellung nicht bei allen durchgekommen bin. Ich bin ehrgeizig, war als Spieler immer topfit, habe auf dem Platz nie aufgegeben. Das alles erwarte ich auch als Trainer. Ich hatte vielleicht nicht das 1.-Klasse-Denken. Aber ich bin auch nicht bereit, meine Ansprüche herunterzuschrauben. Beim SKN zum Beispiel war ich gewohnt, dass alle willig und lernbereit sind.” Auf einige Spieler habe das auch in Ratzersdorf zugetroffen, einige seien im Training aber einfach nicht mitgezogen. “Wenn es nur drei bis vier sind, ist das schon zu viel.” Den Verein nahm er aus der Kritik aus: “Es hat keinen Druck gegeben. Es gibt keinen Groll. Menschlich war alles in Ordnung. Beide Seiten haben gemerkt, dass es einfach nicht passt.”

Trennung im Einvernehmen

Obmann Andreas Hintermeier hält fest: “Er ist ein guter Trainer, auch menschlich hat es gepasst. Aber die Chemie zwischen Trainer und Spielern hat einfach nicht mehr so gestimmt.” Hintermeier nimmt auch die Spieler in die Pflicht: “Es gibt zu viele, die den Kopf in den Sand stecken, wenn es nicht läuft. Veitinger hat eben eine sehr professionelle Einstellung.” Dass der SVR ergebnistechnisch unter den Erwartungen blieb, sei nicht allein dem scheidenden Coach anzulasten: “Es braucht Zeit, bis sich eine Mannschaft nach so vielen Veränderungen findet. Außerdem hatten wir immer wieder Ausfälle.” Jetzt müsse man da durch, im Winter werde man sich überlegen, wie es weitergeht. Interimistisch wird Co-Trainer Stefan Geißberger übernehmen. Der 31-Jährige ist seit seiner Kindheit mit dem Verein verbunden, ist langjähriger U23-Spieler und Nachwuchstrainer, hat sich ständig weitergebildet. Seit einem Jahr besitzt er die UEFA-B-Lizenz. Ob Geißberger die Mannschaft auch in die Frühjahrsvorbereitung führen wird, wird sich weisen.