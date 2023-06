Das Stockerl knapp verpasst

Damit schraubte er sein Tor-Konto in dieser Saison auf sage und schreibe 45. Klar, dass er sich die Torjägerkanone in der 1. Klasse West Mitte holte. Aber auch die im NÖ-Unterhaus. Kein anderer traf öfter. Ihm am nächsten kam der Prellenkirchner Peter Dunica (2. Klasse Ost) mit 38 Toren.

Österreichweit hat Gruber übrigens ganz knapp den Sprung unter die Top 3 verpasst, da belegt er Platz fünf.

Die Nummer 1 kommt aus Tirol: Manuel Weichselbraun vom SV Götzens überholte am allerletzten Spieltag mit einem Siebener-Pack noch den Kärntner Arnold Freissegger (SC Reichenau) und dessen Landsmann Daniel Urbas (FC Lurnfeld), die es auf 50 bzw. 48 Treffer gebracht hatten. Weichselbraun beendete die Saison mit 52 Toren. Platz vier sicherte sich ein Steirer, Tobias Andreas Plattner vom Grazer SC, der 46 Mal netzte.