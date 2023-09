Baumgartner zieht sich zurück

Nach Hofstetten und dem SC St. Pölten ließ ein dritter Klub mit einem Trainerwechsel aufhorchen. Ober-Grafendorfs Thomas Baumgartner zog nach dem Match in Mank Konsequenzen und legte sein Traineramt zurück. Seine Mannschaft hatte beim 3:3 lange ein gutes Spiel gezeigt, aber im Finish noch einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. Es war nur nächste Rückschlag nach einem durchwachsenen Saisonstart des zweimaligen Vizemeisters. Die beiden Heimspiele gegen Pottenbrunn und Gerersdorf gingen verloren. Das Saisonziel, vorne mitzuspielen, rückt allmählich außer Reichweite.

Baumgartner: „Brauche ein bisschen Abstand“

Baumgartner gibt persönliche Gründe für seine Entscheidung an: „Ich bin überlastet. In dieser Verfassung bin ich nicht mehr in der Lage, der Mannschaft weiterzuhelfen.“ Die ausbleibenden Ergebnisse hatten an ihm genagt: „Eine Halbzeit lang haben wir immer guten Fußball gespielt.“ Für ihn stand fest: „Ich brauche ein bisschen Abstand.“ Baumgartner will dem Verein erhalten bleiben, wird die nächsten Spiele auch als Zuschauer verfolgen. „Ich kann mir nur einfach zurzeit nicht vorstellen, ein Training vorzubereiten.“ Obmann Franz Bäuchler hält fest: „Verein und Spieler sind bis zuletzt zu 100 Prozent hinter ihm gestanden. Es tut mir sehr leid für 'Baumi'. Für die Ergebnisse kann der Trainer nichts.“ Der Obmann verweist auf Ausfälle und mangelndes Spielglück. „Ich hoffe, dass er sich schnell erholt. Er hat bei uns im Verein viele Aufgaben übernommen und viel geleistet. Auch ein Comeback als Trainer ist für mich nicht ausgeschlossen.“

Bachel als Zwischenlösung

Die Nachfolge ist fürs erste geregelt: Michael Bachel wird die Mannschaft interimistisch übernehmen. Der 49-Jährige ist seit 24 Jahren eng mit dem ASV Spratzern verbunden, war im Süden St. Pöltens langjähriger Nachwuchstrainer, U23-Trainer, kurze Zeit auch Interimstrainer - und war in jungen Jahren auch Baumgartners Coach. Bachel, dessen Sohn Moritz im Sommer zum FCO wechselte, genießt Bäuchlers Vertrauen: „Ich kenne ihn sehr gut. Ihn zu fragen war unser erster Gedanke. Es ist eine gute Lösung.“ Ob Bachel die Mannschaft durch den restlichen Herbst führen wird, oder ob in den nächsten Wochen ein anderer Trainer übernimmt, wird sich weisen. Bäuchler: „Wir haben keinen Druck.“