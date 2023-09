Brandstätter: Rückkehr nach 28 Jahren

Die Union Hofstetten hatten einen Nachfolger für Wolfgang Janisch gefunden. Walter Brandstätter kehrt nach 28 Jahren auf die Trainerbank der UHG zurück. Der 62-Jährige hatte erst am letzten Wochenende in Würmla seinen Rücktritt erklärt. Am Freitag war er bereits beim Match in Pottenbrunn, wo er die nächsten beiden Gegner seines neuen Teams beobachtete, das er tags darauf beim 4:4 gegen die USG Alpenvorland unter die Lupe nahm. „Auf uns wartet sehr viel Arbeit“, sagte Brandstätter danach diplomatisch. Hofstettens sportlicher Leiter Manfred Fink ist sich sicher: „Walter ist in unserer Situation genau der Richtige. Er hat bewiesen, dass er Junge weiterbringen kann, ist ein echter Taktik-Lehrer, ein akribischer Arbeiter. Er genießt unser vollstes Vertrauen.“

Brandstätter: „Ich will etwas bewegen“

Hofstetten hatte sich bereits nach dem Abstieg im vorvergangenen Sommer um Brandstätter bemüht. Der hielt aber bis zuletzt Würmla die Treue, eher er festellte: „Es war keine Weiterentwicklung mehr zu erkennen. Ich bin ein Trainer, der etwas bewegen will.“ Die Voraussetzungen dafür sieht er in Hofstetten als gegeben. „Das Spielermaterial ist da, es ist eine gute Mischung. Es greift aber noch nicht ein Rädchen ins andere.“ Das gelte es zu ändern. „Ein Platz im oberen Mittelfeld ist für uns sicher realistisch.“ Für Brandstätter ist es eine Rückkehr. In der Saison 1995/96 war die UHG die zweite Trainerstation seiner Karriere. Der damals 34-Jährige kam als Spielertrainer, überließ das Kicken aber bald den anderen. Einige seiner damaligen Schützlinge sind heute Funktionäre - und Väter einer neuen Spielergeneration.