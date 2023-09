Karrer übernimmt beim SC St. Pölten

Beim SC St. Pölten ist es jetzt schnell gegangen. Am Freitag unterlag die ersatzgeschwächte Mannschaft Tabellenführer Pottenbrunn klar mit 0:3. Am Samstag beobachtete Trainer Enver Keci noch Ratzersdorf, den nächsten Gegner, beim 1:1 in Kapelln. Am Sonntag wurde ihm das Ende der Zusammenarbeit mitgeteilt. Kecis fachliche Qualitäten seien unbestritten, es brauche nun aber jemanden, der in der Kommunikation mit der Mannschaft das nötige Feingefühl mitbringt, sagte Walter Steindl, der sportliche Leiter des SC. Dass sich Erich Karrer von dieser Job-Description angesprochen fühlte, mag manchen Beobachter verwundern. Doch der 62-Jährige gab an, auf meinfussball.at von den Neuigkeiten beim St. Pöltner Sportclub gelesen zu haben, und griff sogleich zum Telefon.

Vom Katastrophengebiet auf die Trainerbank

Karrer war am Wochenende noch auf Urlaub in Griechenland. Sein Segeltörn geriet aber zum Belastungstest. Die Region um die Stadt Volos wurde von heftigen Unwettern erfasst, der Rohrbacher war mitten im Katastrophengebiet. Am Montag leitete er beim SC das Training. Nach einem glücklosen Engagement in Bischofstetten im Sommer, das nach wenigen Wochen aufgrund auseinanderdriftender Vorstellungshorizonte wieder aufgelöst wurde, hat der Jungpensionist eine neue Herausforderung. „Ich muss mir erst ein Bild von der Situation und der Mannschaft machen“, sagt Karrer. Er weiß, dass er aufgrund des Ausfalls einiger Leistungsträger in den nächsten Wochen keine leichte Aufgabe haben wird. Aber: „Der SC war nie einfach, was ich mich erinnern kann. Aber vielleicht ist gerade das das Reizvolle. Eine fertige Mannschaft übernehmen kann auch der Platzwart.“

Zurück in der 1. Klasse

Karrer, der in der 1. Klasse in Lilienfeld (2012 bis 2014) und Kapelln (2016 bis 17) tätig war, sieht den Trainerjob auch als eine persönliche Herausforderung: „Ums Geld geht es mir schon lange nicht mehr. Wir müssen schauen, dass wir möglichst gut durch die nächsten Wochen kommen.“ Steindls Befund über die Belastbarkeit der derzeitigen Spielergeneration konnte er nachvollziehen: „Heute gibt es Spieler, die melden sich nach einem Gelsenstich verletzt. Darauf muss man sich als Trainer einstellen, das Hirn anstrengen und sich etwas überlegen.“ Steindl freut sich über Karrers Verpflichtung: „Wir kennen uns schon lange. Drei Faktoren haben für ihn gesprochen: Er hat das Fachwissen, kann gut mit Jungen und kennt die Liga. Das ist in der jetzigen Situation sehr wichtig für uns.“