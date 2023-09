SC St. Pölten trennt sich von Keci

Zweiter Trainerwechsel in der noch jungen Saison: Nach der Union Hofstetten, wo Walter Brandstätter das Amt von Wolfgang Janisch übernimmt, sah sich nun auch der SC St. Pölten zum Handeln genötigt. Der enttäuschende Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen mündete in die Trennung von Trainer Enver Keci. Am Sonntag erreichte den Coach die entsprechende Mitteilung. „Er hat fachlich sehr gute Arbeit geleistet, ist ein ausgezeichneter Übungsleiter“, sagt Sportchef Walter Steindl über Keci. „Aber die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer hat nicht mehr gepasst. Es war nichts Gravierendes, aber auch nichts Beruhigendes. Vielleicht ist er mit seiner Art einfach für Höheres bestimmt als für die 1. Klasse.“

Steindl: „Da müssen wir durch“

Steindl relativiert die mageren Ergebnisse der letzten Wochen, verweist auf die Ausfälle, die Keci zu kompensieren hatte. Fünf Leistungsträger des starken Frühjahrs sind aus verschiedenen Gründen weggefallen. An der Niederlage in Pottenbrunn habe der Trainer keine Schuld: „Bei solchen Abspielfehlern ist der Trainer machtlos. Es ist eine schwierige Phase, in der junge Spieler Verantwortung übernehmen müssen. Da müssen wir einfach durch.“ Es brauche einen Coach, der in der Kommunikation das nötige Feingefühl besitzt: „Der Ton macht die Musik. Aber man muss auch sagen, dass sich da im Amateurbereich einiges geändert hat. Früher sind wir in der Kabine gesessen und haben uns abgeputzt. Heute leiden manche Spieler drei Wochen lang an Depressionen, wenn es eine schärfere Ansprache gibt.“

Kein Kommentar von Keci

Der Sportclub ist im Austausch mit potentiellen Nachfolgern. Dass der neue Coach schon am Wochenende gegen Ratzersdorf auf der Bank sitzt, sei nicht ausgeschlossen, sagt Steindl. Keci wollte zu der Trennung keinen Kommentar abgeben: „Es ist besser, ruhig zu bleiben.“ Der Trainer hatte die Mannschaft im Winter des letzten Jahres in einer sehr angespannten Situation, mit sieben Punkten Rückstand auf den vorletzten Platz übernommen und sie mit zahlreichen starken Neuverpflichtungen an Bord auf Rang drei der Frühjahrstabelle geführt, was letztendlich knapp zum Klassenerhalt reichte.