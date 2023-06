Burger wechselt in die Landesliga

Der FC Kapelln begrüßt die ersten Neuzugänge: Außenbahnspieler Kilian Kittel (20) und Defensivallrounder Elias Kerschner (17) kommen vom SV Böheimkirchen. Legionär Patrik Brieska wird abgegeben, der Rest der Mannschaft soll bleiben.

Die SKVg Pottenbrunn hat Einblick in ihre Transfertätigkeiten gegeben. Fix ist die Verpflichtung von Richard Frank. Der 32-Jährige stürmte viereinhalb Jahre für Markersdorf und kickte im Herbst in Traismauer, im Frühjahr folgte ein glückloses Intermezzo als Trainer in Mank. Michael Lindner wird die SKVg in Richtung Hofstetten verlassen. Die lang gedienten Verteidiger Michal Suran und Daniel Filzwieser gehen nach Münichreith, wo SKVg-Coach Philipp Brunner auch in der neuen Saison als Spieler aktiv sein wird.

Ex-Nationalspieler in Hofstetten

Neben Pottenbrunns Michael Lindner, der im Mittelfeld Dalibor Gonda ersetzen soll, vermeldete die Union Hofstetten auch einen zweiten Transfer: Der ehemalige slowakische U17-Nationalspieler Radovan Valentin (21) wird neben Landsmann Lukas Krcmarik die Defensive (67 Gegentore) verstärken. Gonda geht zurück in die Slowakei. Elias Burger kickt künftig in Kilb (1. Landesliga). An ihm hatte auch Rohrbach Interesse geäußert.