Kapidzic freut sich über Transfercoup

Die TSU Hafnerbach hat einen Nachfolger für Thomas Gstöttenmayr gefunden. Vahid Kapidzic übernimmt das Traineramt beim Aufsteiger. Der 41-Jährige ist im Bezirk kein Unbekannter, kickte für Würmla in der Regionalliga Ost, schnürte auch in Spratzern, Kilb und Stammklub Sturm 19 die Schuhe.

Vom Gebietsliga-Meister nach Hafnerbach

Als Trainer war Kapdizic zuletzt beim SC Melk, wo er als Co-Trainer Genadi Petrov unterstützte, ehe er nach Petrovs Rauswurf im Frühjahr zum Chefcoach aufstieg und mit der auf Platz eins liegenden Mannschaft den Meistertitel in der Gebietsliga West fixierte. „Vahid hat eine gute Einstellung zum Fußball, er ist in der Region zuhause und passt perfekt zu uns“, sagt Hafnerbachs sportlicher Leiter Patrick Wagner.

Zudem gelang der TSU ein echter Transfercoup: David Guba wird in der neuen Saison die Offensive verstärken. Der 32-jährige Slowake bestritt über 250 Einsätze in den höchsten Spielklassen Tschechiens, der Slowakei und Polens. Klubs wie Trencin, Kosice und Tatran Presov finden sich in der Vita des Rechtsfußes.