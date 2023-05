Duda schießt USG zum Sieg

USG Alpenvorland - Pottenbrunn 1:0. Ein intensives Wochenende hat die USG Alpenvorland hinter sich. Nach dem wichtigen Sieg beim SC St. Pölten gab es in Ober-Grafendorf eine Pleite. Daher sollte zuhause (in Kirnberg) am Samstagnachmittag gegen Pottenbrunn unbedingt wieder etwas „Zählbares“ her. Und das gelang auch. Von Beginn an fand die Heimmannschaft gut in die Partie. Es war aber auch zu sehen, dass sich viel zwischen den Strafräumen abspielen wird. Kampf und Krampf war Trumpf. Die erste große Chance hatten die Gäste, als sich die heimische Hintermannschaft etwas verschätzte. Hier war dann aber Keeper Danciu, der den Vorzug bekam, zur Stelle.

Danach hatten die Heimischen die beste Chance im ersten Durchgang – doch der sehenswerte Fallrückzieher von Dennis Raducanu landete in den Armen des Gäste-Keepers. Im zweiten Durchgang kamen die Heimischen dann noch besser rein. Eine gute Chance von Rene Duda wurde vereitelt. Danach war es dann aber der Legionär der Heimischen, Rene Duda, der nach einer guten Stunde (64. Minute) das 1:0 für die Heim-Elf erzielte. Dabei sollte es dann auch bleiben. Die USG machte es geschickt, ließ kaum eine Chance der Gäste zu und feiert somit einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Pottenbrunn.

Alexander Glaninger, Trainer, USG Alpenvorland: “Es war ein ganz wichtiger Sieg für unsere Lage in der Tabelle. Die Jungs haben gut gespielt und ich finde, dass der Sieg verdient ist.”

Philipp Brunner, Trainer SKVg Pottenbrunn: “Das war mit Abstand die schwächste Leistung seit ich in Pottenbrunn Trainer bin. Wir sind mit dem kleinen Platz in Kirnberg überhaupt nicht zurechtgekommen, die Niederlage geht in Ordnung. Wir waren zu langsam, im Kopf und körperlich zu lethargisch. Es ist einfach nichts gegangen. Für Abdul Grönebaum hoffen wir das Beste. Er war gerade Vollgas am aufsteigenden Ast. Hoffentlich ist bei seiner Knieverletzung nichts Schlimmeres passiert.”

Tor: 1:0 (64.) Duda

Karten: Kalkus (38., Gelbe Karte Foul), Schnetzinger (62., Gelbe Karte Unsportl.)Riedler (31., Gelbe Karte Foul), Bauer (80., Gelbe Karte Unsportl.)

Alpenvorland USG: Riegler, Kalkus (81. Gramer), Forafellner Manuel, Danciu, Gschwandtner, Schrittwieser, Raducanu, Pfeiffer, Schnetzinger (90+3. Kerschner), Duda (85. Forafellner), Lasselsberger

Pottenbrunn: Hamkar, Riedler, Köttstorfer, Suran (83. Degirmencioglu), Doppel, Reichard, Marjanovic, Halm, Filzwieser, Bauer, Grönebaum (36. Wang)

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan