Jetzt ist es Gewissheit

Mit der 0:2-Heimniederlage gegen den Meister aus Waidhofen war nun auch die minimale Chance von Steinakirchen in der 1. Klasse West zunichtegemacht. Der Tabellennachbar Winklarn auf dem rettenden Platz, um den Abstieg zu vermeiden, ist somit am letzten Spieltag nicht mehr einholbar. Somit tritt Steinakirchen, nachdem man in den vergangenen Saisonen mehrmals den Abstieg abwenden konnte, nun den Gang in die zweite Klasse an.

„Wir haben bereits vor dem Spiel gegen Waidhofen alle entscheidenden Fragen für den Verein bei einem möglichen Abstieg geklärt. Jetzt ist es bittere Realität und nun gilt es, alles auf einen zeitnahen Aufstieg aus der 2. Klasse vorzubereiten“, meint Obmann Franz Lechner.

Man hat in der 1. Klasse West zwar noch ein Spiel, dieses bestreiten die ÖTSU-Akteure auswärts gegen Allhartsberg. Sportlich gesehen begann die Saison des ÖTSU bereits sehr turbulent mit der schweren Verletzung von Thomas Essletzbichler im Spiel gegen Ybbsitz, dazu konnten die verpflichteten Legionäre auch nicht die erwünschten Resultate für Steinakirchen liefern.

Dazu musste der Vorstand, nachdem man sich zwei Mal einvernehmlich von den agierenden Cheftrainern trennte, Günther Mayerhofer als Interimstrainer einsetzen.

„Wir sind aktuell in der Planung für die neue Saison und werden uns auf der Trainerposition alle Optionen freihalten. Deshalb werde ich zu einer möglichen Trainerdebatte mich nicht detaillierter äußern. Wir sind Günther Mayerhofer sehr dankbar für seinen Einsatz“, äußerte sich Franz Lechner zu einer möglichen Trainerdebatte.

Die Faktoren für den Abstieg des ÖTSU Steinakirchen in die 2. Klasse mögen unter anderem daran liegen, dass man aus 13 Heimspielen lediglich sieben Punkte holen konnte, im Vergleich dazu, holte man auswärts 13 Punkte. Mustergültig auch die Anzahl der Gegentore, in der vergangenen Saison bekam man 55 Gegentreffer, konnte jedoch 37 Tore erzielen.

In dieser Saison musste man bereits 53 Mal den Ball aus den eigenen Maschen holen und konnte dabei nur über 22 Steinakirchner Treffer jubeln.