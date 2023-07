Nächster Halt 1. Klasse West

Nach einer langen Durststrecke ist es geschafft. Aschbach spielt nach dreizehn wieder in der 1. Klasse West. Obmann Gerd Pehböck freut sich vor allem auf viele spannende Derbys im Umfeld. „Bei allem Respekt und auch Anerkennung für die 2. Klasse, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn man die Gegner wie Biberbach, Allhartsberg, Hausmening oder auch Winklarn vor der Haustüre hat, als wenn die Reise nach Opponitz geht. Ich rechne in dieser Liga mit mehr Fans, da auch die Gegner welche mitbringen werden“, blickt Pehböck voraus. Nicht ganz unbescheiden hält er auch fest, dass mit dem Westbahnstadion ein kleines Schmuckkästchen in die 1. Klasse mitaufsteigt. „Unser Platzwart Gerhard Zarl sorgt immer wieder für perfekte Platzverhältnisse. Sowohl die ausgeschnürten Linien als auch der fast frisierte Rasen werden die Gegner beeindrucken“, so der Obmann. Er hofft aber natürlich auch, dass die Spieler die gegnerischen Teams beeindrucken werden. Ziel ist, wie so oft bei einem Aufsteiger, die Liga im ersten Jahr zu halten. Ivan Leovac wechselte in letzter Minute zu St. Valentin, Bruder Marco beendetet die Karriere. Ein offensiver und ein defensiver Kicker sollen kommen. Dann ist Aschbach bereit zur Abfahrt.